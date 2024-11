Selbst Meßstetten muss jetzt sparen: „Jede Investition auf dem Prüfstand“

1 Bürgermeister Frank Schroft ist stolz auf das Ergebnis der Konsolidierungsbemühungen. Foto: Karina Eyrich

Jetzt zahlt es sich aus, dass die Stadt Meßstetten – geprägt von gesunder Eichhörnchenmentalität – für den finanzpolitischen Winter gut vorgesorgt hat. Beim Einbringen des Haushalts konnte Bürgermeister Schroft die schlechten Nachrichten relativieren.









Die „beispiellose Abwärtsspirale“, die kommunale Landesverbände in Baden-Württemberg ankündigten, erfasse die Stadt Meßstetten dank ihrer hohen Rücklagen nicht in diesem Ausmaß, wie Bürgermeister Frank Schroft am Freitagabend im Gemeinderat betont hat.