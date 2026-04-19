Selbst Co Neu muss ran: Reserve des SC Lahr verliert mit einem Mini-Kader

Die Reserve des SC Lahr ist mit nur zwei Auswechselspielern zum SV Oberkirch gefahren. Aufgrund der Personalnot wurde Co-Trainer Markus Neu noch auf den Platz geschickt.
Landesliga: SV Oberkirch - SC Lahr II 5:1 (3:1). Stark ersatzgeschwächt hatte der SC Lahr II im Spiel beim SV Oberkirch keine Chance und unterlag mit 1:5. Nur sechs Spieler aus dem Stammkader hatte Trainer Dino Piraneo noch zur Verfügung, den Rest musste er sich aus der U 19 ausleihen. „Mit dem kompletten Kader hätten wir nicht so hoch verloren“, sagte der Übungsleiter mit Überzeugung. Nur zwei Auswechselspieler tummelten sich auf der Reservebank. „Spielerisch konnten wir durchaus mithalten“, hielt Piraneo trotzdem fest.