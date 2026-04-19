Selbst Co Neu muss ran: Reserve des SC Lahr verliert mit einem Mini-Kader

Die Reserve des SC Lahr ist mit nur zwei Auswechselspielern zum SV Oberkirch gefahren. Aufgrund der Personalnot wurde Co-Trainer Markus Neu noch auf den Platz geschickt.

Landesliga: SV Oberkirch - SC Lahr II 5:1 (3:1). Stark ersatzgeschwächt hatte der SC Lahr II im Spiel beim SV Oberkirch keine Chance und unterlag mit 1:5. Nur sechs Spieler aus dem Stammkader hatte Trainer Dino Piraneo noch zur Verfügung, den Rest musste er sich aus der U 19 ausleihen. „Mit dem kompletten Kader hätten wir nicht so hoch verloren“, sagte der Übungsleiter mit Überzeugung. Nur zwei Auswechselspieler tummelten sich auf der Reservebank. „Spielerisch konnten wir durchaus mithalten“, hielt Piraneo trotzdem fest.

Wieder einmal war es der Jugend geschuldet, dass die Angelegenheit zur Pause bereits entschieden war. Ein Einwurf von Leon Roser fiel Luca Löbsack vor die Füße, der volley abzog und den Ball aus gut 30 Metern über Freund und Feind hinweg im Lahrer Tor unterbrachte.

Die Lahrer spielten in diesem ersten Durchgang gut mit und als in der 35. Minute Harim Makaya Alexander Hubert schön freispielte, traf dieser aus spitzem Winkel zum 1:1. Ein weiterer Sonntagsschuss, diesmal von Mika Braun in der 41. Minute, führte zum 2:1 der Renchtäler.

Luft nach unten wird für die jungen Kickerwieder dünner

Es sollte vor der Pause für die Verbandsligareserve aus Lahr noch schlimmer kommen. In der Nachspielzeit kam Torwart Jona Bader nach einem Schnittstellenpass etwas zu spät aus dem Tor und erwischte den Oberkircher Stürmer. „Das war ein glasklarer Elfmeter“, räumte Piraneo ein. Erneut traf Mika Braun zum 3:1.

Als Jannik Huber nach einer Stunde zum 4:1 für die Gastgeber traf, kam der Bruch ins Spiel der Lahrer. Zwar wechselte Piraneo nun seine beiden Auswechselspieler ein, brachte Marco Simnovic für Ibrahim Barry und den angeschlagenen Johannes Kiefer für Leon Roser, doch die Hoffnungen waren längst dahin. So durfte Anid Hajro noch auf 5:1 erhöhen.

In der Schlussphase wechselte Piraneo sogar noch seinen Co-Trainer Markus Neu ein. „Das beschreibt unsere Situation“, sagte der Cheftrainer.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen ist die Lahrer Nachwuchsmannschaft in den Abstiegsstrudel gerutscht. Dabei macht die Tatsache, dass die hinter den Lahrern stehenden Offenburger FV und der SV Stadelhofen jeweils einen Punkt mit nach Hause brachten, die Situation nicht einfacher. „Doch eine Unterstützung aus der ersten Mannschaft wird es in dieser Saison nicht mehr geben“, sagt Piraneo. „Wir sind nun auf uns alleine gestellt.“

Kommendes Wochenende empfangen die Lahrer den Tabellendritten SV Schapbach auf der Dammenmühle. Dann werden Finn Rombach und Marvin Ohnemus, die aus Termingründen fehlten, wieder mit dabei sein. Der Einsatz der angeschlagenen Spieler hingegen ist noch fraglich.

SC Lahr II: Bader; Nikolic (77. Neu), Birkle, Reiß, Hubert, N. Müller, Roser (64. Kiefer), T. Müller, Barry (64. Simovic), Makaya, Niebuhr.

Tore: 1:0 L. Löbsack (21.), 1:1 Hubert (35.), 2:1 M. Braun (41.), 3:1 M. Braun (45.+2/FE), 4:1 J. Huber (60.), 5:1 Hajro (74.).