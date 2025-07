Das Sektfestival ist eine Erfolgsgeschichte, wie der starke Publikumszuspruch Jahr für Jahr beweist. Am Samstag, 19. Juli, steigt es im Park der Genossenschaft Markgräfler Winzer zum 25. Mal.

Die damalige Bezirkskellerei ist mit dieser Veranstaltung im Reigen der Sommerfestivals in eine Marktlücke gestoßen.

Auch im Jubiläumsjahr läuft die Party im bewährten Rahmen ab, wie Hagen Rüdlin, seit zehn Jahren Geschäftsführer der Markgräfler Winzer, im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht.

Aus Anlass des Jubiläums gibt es für die Besucher ein Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis eine Ballonfahrt im Markgräfler Winzer-Ballon für zwei Personen im Wert von 600 Euro wartet. Des Weiteren gibt es drei Genussgutscheine in der Markgräfler Gastronomie sowie fünf Festival-Pakete der Markgräfler Winzer zu gewinnen.

Band „Sonrise“ heizt ein

Die Cover-, Party- und Stimmungsband „Sonrise“ mit Evergreens der Rock- und Popgeschichte ebenso wie mit aktuellen Charthits wird auch in diesem Jahr den Besuchern einheizen. Für den kulinarischen Part sorgen Gastro-Partner der Genossenschaft.

Es sind dies: „Charlies Foodtruck“ von der „Mühle“ Binzen, Bommels mit Pizzen, „Herman ze German“, unter anderem mit verschiedenen Burgern, Flammenkuchen aus Gengenbach sowie „The Churro Company“ mit verschiedenen Waffelangeboten. Darüber hinaus warten an verschiedenen Ständen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markgräfler Winzer mit einer großen Auswahl an Winzersekten, Weinen und Cocktails auf.

Bustransfer für Rebland-Gemeinden

Es wird erneut einen kostenlosen Bustransfer aus den Ortschaften im Rebland, dem Kandertal und Weil am Rhein zum Festivalgelände in Efringen-Kirchen geben. Die genauen Abfahrtszeiten finden sich auf der Homepage der Markgräfler Winzer. Von 0.00 bis 1.45 Uhr fahren die Busse auf den insgesamt sieben Touren im 45-Minuten-Takt die Strecke zurück. Die Eintrittskarten für den Besuch des Sektfestivals kosten im Vorverkauf in den Weinmärkten und im Online-Shop 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Rund um das Sektfestival und über die Bedeutung der Winzersekte für die Genossenschaft sprach unsere Zeitung mit Geschäftsführer Hagen Rüdlin.

Hagen Rüdlin, Geschäftsführer der Markgräfler Winzer eG Foto: Siegfried Feuchter

Worauf führen Sie den Erfolg des Sektfestivals zurück, und was macht den Reiz der Veranstaltung aus?

Das erste Sektfestival fand Ende der 1990er Jahre statt und war damals in dieser Form völlig neu. Ich bin davon überzeugt, dass die Mischung aus guten Weinen und Sekten, passendem Speiseangebot und der einzigartigen Atmosphäre im Park unserer Genossenschaft den Reiz dieser Veranstaltung ausmacht. Gäste, die beim ersten Festival Mitte 20 waren, sind nun mit Kindern und vielleicht Enkelkindern hier. Das ist schon besonders.

Wofür steht prickelnder Genuss der Schaumweine?

Bei keinem festlichen Anlass sollte ein Glas Sekt fehlen. Ob mit oder ohne Alkohol - mit unserer Nobilè-Linie kann man immer passend anstoßen.

Welchen Stellenwert haben die Winzersekte bei der Efringen-Kirchener Genossenschaft?

Seit 30 Jahren haben wir bei der Markgräfler Winzer eG Winzersekte im Sortiment. Da liegt es auf der Hand, dass diese eine feste Größe in unserem vielfältigen Sortiment darstellen.

Ist der Absatz steigend oder stagniert er?

Wir freuen uns über sehr loyale Kundschaft sowohl im Bereich unserer Weine, als auch im Bereich unserer Sekte. Ja, der Weinmarkt steht unter Druck, und die Herausforderungen im Absatz sind groß. Im Hinblick auf unser diesjähriges Sektfestival lassen wir uns aber die Laune nicht verderben und freuen uns schon sehr auf unsere Gäste wie jedes Jahr.

Was erwarten Sie vom Jubiläums-Sektfestival?

Dass wir in diesem Jahr dieses etablierte Eventformat zum 25. Mal für unsere Fans uns Freunde ausrichten, macht uns zunächst stolz und sehr dankbar. Um dieses Jubiläum besonders feiern zu können, haben wir für unsere Besucher ein exklusives Gewinnspiel aufgelegt. Der Hauptpreis ist eine Ballonfahrt für zwei Personen in unserem Markgräfler Winzer-Ballon. Die aktuelle Wettervorhersage verspricht zudem optimales Sommerwetter, so dass wir auch in diesem Jahr wieder gut gelaunt unserem Festival- Abend entgegenblicken.