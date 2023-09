Ein junger Mann befand sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“, ist von Polizeipressesprecher Thorsten Kölling zu erfahren. Der Einsatz habe am Freitagabend, 21 Uhr, begonnen und endete erst Samstagfrüh gegen 6 Uhr.

In dieser Zeit sei es vor allem darum gegangen, mit dem Mann Kontakt zu halten und im Gespräch zu beruhigen. Hierzu sei eine „Verhandlungsgruppe“ des Polizeipräsidiums Konstanz vor Ort gewesen, die für solche Einsätze und Form der Gesprächsführung geschult sei.

Polizei sperrt Umgebung des Wohnhauses ab

Während des Einsatzes sei die Umgebung des Hauses abgesperrt gewesen. Eine Fremdgefährdung habe aber nicht bestanden. Der Mann sei außerdem alleine in seiner Wohnung gewesen.

Offensichtlich haben die Gespräche der Verhandlungsgruppe Erfolg gehabt, so konnte sich das SEK am Samstagmorgen Zugang in die Wohnung verschaffen und den jungen Mann in Obhut nehmen. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Vor Ort waren ebenfalls Einsatzkräfte des Polizeireviers St. Georgen, weitere Polizisten des Präsidiums Konstanz, außerdem der Rettungsdienst.

Wie Pressesprecher Kölling klarstellt, habe der Mann keine Straftat begangen. Es sei auch niemand zu Schaden gekommen. Der Schwerpunkt auf die Gesprächsführung mit dem Betroffenen in einem solchen Fall diene dazu, das Risiko einer Eigen- oder Fremdgefährdung zu minimieren. „Dazu nimmt man sich die Zeit“, erklärt Kölling den mehrstündigen Einsatz.