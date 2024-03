Im Rahmen der Fahndung nach den beiden untergetauchten RAF-Terroristen hat die Polizei am Sonntagmorgen Räumlichkeiten in Berlin durchsucht und zwei Personen festgenommen.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg hat die Polizei am Sonntagmorgen Räume in Berlin-Friedrichshain durchsucht.

Das sagte eine Pressesprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen in Berlin. Beteiligt waren außerdem das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei. Der Einsatz begann gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Lesen Sie auch

Einsatz in Berlin-Friedrichshain. Foto: dpa/Paul Zinken

Bei dem Einsatz wurden zwei Personen festgenommen, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen bestätigt. An einem Ort seien bei der Festnahme Schussgeräusche zu hören gewesen, Verletzte habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Ob es sich bei den Festgenommenen um die gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg handle, werde derzeit geprüft.

Die Polizei veröffentlichte erst am Samstag neue Fahndungsfotos des gesuchten Burkhard Garweg. Auf den Bildern ist der gesuchte RAF-Terrorist unter anderem mit Hunden zu sehen.

Bei dem Polizeieinsatz wurden zwei Männer festgenommen. Foto: dpa/Mia Bucher

Daniela Klette in Berlin festgenommen

Nach jahrzehntelanger Fahndung erhielt die niedersächsische Kriminalpolizei nach eigenen Angaben im November einen „Hinweis aus der Bevölkerung“ auf Klette (65), fahndete nach ihr, observierte sie und nahm sie schließlich am Montag in Berlin-Kreuzberg fest.

Staub und Garweg gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. Klette, Staub und Garweg werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransport-Überfälle gesucht.