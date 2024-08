Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Freitagvormittag einen großen Polizei- und Spezialkräfteeinsatz im Zeller Ortsteil Unterharmersbach ausgelöst.

Das Sondereinsatzkommando umstellte ein Haus im Tannenweg. Wie Polizeisprecher Yannik Hilger auf Anfrage mitteilte, befindet sich ein Mann alleine in seiner Wohnung. Er habe sich im Haus verschanzt.

Ein Polizeihubschrauber kreist am Vormittag über dem Ort. Laut Polizei sind mehr 50 Beamte im Einsatz. In dem Zweifamilienhaus befänden sich sonst keine Menschen. Verletzt wurde bislang niemand, so Hilger weiter.

Der Mann fiel zuvor kurz nach 7 Uhr durch sein aggressives Verhalten zunächst in der Zeller Hauptstraße auf, indem er nach Angaben eines Anrufers randalierte und Menschen bedroht haben soll. Danach sei er in Richtung Unterharmersbach weggelaufen.

Spezialkräfte werden zur Unterstützung hinzugezogen

Kurze Zeit später wurde der psychisch auffällige Mann auf dem Dach eines Zweifamilienhauses gesichtet, bewaffnet mit einem Messer. Die Einsatzkräfte versuchten laut Mitteilung der Polizei mit dem Mann, der sich inzwischen im Obergeschoß aufhielt, Kontakt aufzunehmen, was bislang ohne Erfolg war. Zur Unterstützung wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Aktuell beschränkt sich der Einsatzraum auf das Haus im Tannenweg, wo sich der psychisch Auffällige nach derzeitigem Stand alleine aufhält