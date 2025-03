Schaulustige in Trossingen Jede Menge Gaffer beim SEK-Einsatz

Ein größerer Polizeieinsatz in Trossingens Hauptstraße hat am Sonntagabend für Aufsehen gesorgt. Das unverfrorene Verhalten etlicher Schaulustiger dabei sorgt für Unverständnis. Der festgenommene 64-Jährige wurde am Montag von der Kripo vernommen.