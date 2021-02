SEK-Einsatz in Schwenninger 21-Jähriger nach Festnahme im Gefängnis

Während das Spezialeinsatzkommando (SEK) mit den Einsatzwagen vor einem Wohnhaus in der Werastraße vorfuhr, sicherten zum Teil schwer bewaffnete Beamte die Umgebung. Die unter anderem mit Maschinenpistolen bewaffneten Spezialkräfte rückten in eine der dortigen Wohnungen vor, wo sie die Zielperson antrafen. Die Festnahme des 21-Jährigen erfolgte binnen weniger Minuten, sodass der Einsatz zumindest für die Spezialeinheit schnell beendet war. Anschließend nahm die Kriminalpolizei, die am Montag ebenfalls mit mehreren Beamten vor Ort war, die weitere Ermittlungsarbeit auf.

Richter ordnet Haft an

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag ebenfalls mitteilte, wurde der per Haftbefehl gesuchte junge Mann einem Richter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt. Dieser ordnete Haftvollzug an. "Der Festgenommene sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein", heißt es im Polizeibericht.