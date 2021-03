1 Das SEK-Team war bereits auf Anflug auf VS . drehte dann aber wieder um. (Archivfoto) Foto: Eich

Zu gleich zwei Festnahmen kam es am Donnerstagabend und Freitagnacht in Schwenningen. In einem Fall war das Spezialeinsatzkommando bereits per Heli auf dem Weg nach VS – konnte dann aber den Landeanflug abbrechen.

Villingen-Schwenningen - Knapp zehn Tage nach der fingierten Geiselnahme und der versuchten Erpressung in Schwenningen, bei dem das Spezialeinsatzkommando (SEK) einen Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus vorläufig festgenommen hatte (wir haben berichtet), hatten Polizeibeamte die schwer bewaffneten Spezialkräfte erneut in die Neckarstadt gerufen.

