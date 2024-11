Seniorin übersieht in Schramberg offene Fahrzeugtür

1 Zu einem Unfall ist es am Samstag in Schramberg gekommen. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

In Schramberg ist am Samstag eine Seniorin gegen eine offene Fahrzeugtür gefahren und hat dadurch einen Unfall verursacht.









Eine 83-jährige Skoda-Fahrerin hielt am Samstag um 10 Uhr nicht den notwendigen Seitenabstand zu den am Fahrbahnrand geparkten Autos auf der Gartenstraße in Schramberg ein.