„Crazy Store“ in Bisingen schließt

1 Der „Crazy Store“ an der Hauptstraße in Bisingen schließt. Foto: Kauffmann

Vor dem „Crazy Store“ in Bisingen steht ein Container. Kunden können das Geschäft nicht mehr betreten. Was ist dort los?









Link kopiert



Für Passanten ist es unschwer zu erkennen: Vor dem Eingang zum „Crazy Store“ in Bisingen steht ein Container. Stück für Stück wird das Untergeschoss ausgeräumt. Wie der Betreiber auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, wird der Standort an der Hauptstraße in Bisingen geschlossen.