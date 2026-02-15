Seit zehn Jahren in Calw: Die Vesperkirche bietet viel mehr als nur ein warmes Mittagessen

„Zeit – Gemeinsam – Genießen“ – unter diesem Motto findet die mittlerweile zehnte Vesperkirche vom 3. bis 8. März in Calw statt. Die Stadtkirche wird dabei zum Treffpunkt.
Unter dem Motto „Calw isst gemeinsam“ öffnet die Vesperkirche am Dienstag, 3. März, in der evangelischen Stadtkirche ihre Türen. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem alle Menschen willkommen sind, unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebenssituation. Hier geht es bis Donnerstag, 12. März, und täglich zwischen 11 und 15 Uhr, nicht nur um ein Mittagessen, sondern vor allem um Begegnung und Miteinander.