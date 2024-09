Seit zehn Jahren in Bad Wildbad: Sie wandern für die Sicherheit der Stadt

1 Unter die Nachtwanderer haben sich in der Fußgängerzone von Bad Wildbad – an der „Zivilkleidung“ zu erkennen – der „Gründervater“ der Gruppe, der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack, Bürgermeister Marco Gauger und Rathaus-Verbindungsmann und Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn gemischt. Foto: Hans Schabert

Seit zehn Jahren vermitteln sie auf ihrem Weg zu Treffpunkten der Jugend in Bad Wildbad ein Sicherheitsgefühl. Klaus Mack war als Rathauschef der „Gründervater“ und lobt besonders Leiter Ralf Kuhnle. Bürgermeister Gauger ist dankbar für die „starke Truppe“.









Link kopiert



„Nachtwanderer? Heißt das, dass Sie nur nachts durch Wald und Wiesen ziehen?“, erkundigte sich eine Dame am Info-Stand der Bad Wildbader Nachtwanderer. Diesen hatte die Gruppe jüngst bei schönstem Sonnenschein vormittags in der Fußgängerzone der Kernstadt und nachmittags beim Café Raisch in Calmbach aufgestellt. Dieses Vorhaben wurde beim Bundestreffen in Bremen im vergangenen Jahr vereinbart. Die Dame fand nach Klärung der Frage die Arbeit der rund 25 Frauen und Männer sinnvoll und gut; sie würde ja so etwas gerne mitmachen, sei aber nachtblind. Deshalb müsse sie davon Abstand nehmen. Aber einem Wanderverein würde sie gerne beitreten. Sie wurde auf den örtlichen Schwarzwaldverein hingewiesen.