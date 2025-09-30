Seit Wochen unauffindbar: Polizei sucht nach zwei vermissten Kinder aus Lahr
Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas über den Verbleib der Kinder sagen können. Foto: Weber

Seit dem 15. September werden eine Siebenjährige und ein Fünfjähriger vermisst. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der siebenjährigen Amaja Sehida A. und dem fünfjährigen Romano Tijan A. aus Lahr geben können. Seit Montag, 15. September, sei deren Mutter Franziska A. mit den Kindern und ihrem Lebensgefährten, dem polizeibekannten Emrah F., nicht mehr auffindbar, teilt das Polizeipräsidium mit. Laut Familienangehörigen hätten Mutter, Kinder und der Lebensgefährte die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Der aktuelle Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

 

Hintergrund ist, dass es in der Familie Probleme gab, weshalb das Ortenauer Jugendamt die Kinder in Obhut nehmen wollte. Das war offenbar der Anlass für die Mutter und ihren Lebensgefährten, mit dem Mädchen und Jungen wegzufahren – mit unbekanntem Ziel.

Das Offenburger Polizeipräsidium hat Fotos der Kinder veröffentlicht und eine Beschreibung von ihnen geliefert. Amaja Sehida hat demnach ein schlankes Erscheinungsbild, dunkelblondes Haar und ist rund 1,25 Meter groß. Romano Tijan ist ebenfalls schlank, hat dunkelblondes Haar und ist rund 1,10 Meter groß.

Die Polizei wendet sich mit diesen Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat die vermissten Kinder gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise können dem Polizeipräsidium Offenburg unter Telefon 0781/21 28 20, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden, heißt es.

