Seit Wochen unauffindbar: Polizei sucht nach zwei vermissten Kinder aus Lahr

1 Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas über den Verbleib der Kinder sagen können. Foto: Weber Seit dem 15. September werden eine Siebenjährige und ein Fünfjähriger vermisst. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.







Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der siebenjährigen Amaja Sehida A. und dem fünfjährigen Romano Tijan A. aus Lahr geben können. Seit Montag, 15. September, sei deren Mutter Franziska A. mit den Kindern und ihrem Lebensgefährten, dem polizeibekannten Emrah F., nicht mehr auffindbar, teilt das Polizeipräsidium mit. Laut Familienangehörigen hätten Mutter, Kinder und der Lebensgefährte die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Der aktuelle Aufenthaltsort sei nicht bekannt.