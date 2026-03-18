Seit Wochen ohne Aufzug: Bewohner in Trossingen fühlen sich im Stich gelassen

In einer betreuten Wohnanlage in der Löhrstraße ist der Aufzug seit Anfang Januar defekt. Für viele Senioren bedeutet das massive Einschränkungen.

Josef Schnell ist außer Atem. Gerade ist der Senior aus dem Auto seines Sohnes ausgestiegen und hat sich mit seinem Gehstock bis zum Hauseingang der Betreuten Wohnanlage in der Löhrstraße 26 in Trossingen vorgekämpft.Hier wohnt der ältere Herr seit drei Jahren, und er ist darüber in der Regel auch sehr zufrieden. Das Problem an der Sache ist allerdings: Seine Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss – und der Aufzug ist seit Anfang Januar kaputt. Das bedeutet für Josef Schnell, dem das Treppensteigen äußerst schwer fällt, dass er seine vier Wände nur verlässt, wenn es gar nicht anders geht und dann auch nur unter großen Mühen.

Gleichzeitig gibt es in dem Haus mit seinen 31 seniorengerechten Wohnungen auch noch andere Bewohnerinnen und Bewohner, die der Ausfall des Aufzugs noch härter trifft.

Ohne Hilfe geht für viele nichts

Eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, hat gar keine Chance, das Haus zu verlassen, wohlgemerkt seit Wochen. Mehrere Betroffene, die zum Beispiel auf Rollatoren oder Gehhilfen angewiesen seien, kämen nicht mehr raus, notwendige Arzttermine zum Beispiel seien erschwert oder könnten faktisch gar nicht wahrgenommen werden. Besorgungen fallen ohne fremde Hilfe auch flach. Hier hat derweil die Hausbetreuung Hamsl aus Rottweil angeboten, im Bedarfsfall einzuspringen.

Hier ist das Problem: Dieser Aufzug ist seit Wochen defekt. Foto: Daniela Schneider

Und es gibt noch weitere Punkte, die die Bewohner traurig machen: Zum Beispiel können viele von ihnen an Veranstaltungen, die seitens der Hausbetreuung Hamsl aus Rottweil üblicherweise angeboten werden, nicht teilnehmen. Grund: Der Gemeinschaftsraum befindet sich im Untergeschoss – und dort kommen viele der Personen ohne Aufzug schlichtweg nicht hin. Normalerweise, so versichern sie, kommen sie gerne zu den Veranstaltungen, um mit den anderen im Haus in Kontakt zu bleiben und in netter Runde die Gemeinschaft zu pflegen.

Fragen seit Wochen

Wann, so fragen sich alle, wird der defekte Aufzug also endlich repariert? Und das fragen sie seit Wochen entweder ihre jeweiligen Vermieter oder wahlweise auch die Hausverwalterfirma, die IVS Hausverwaltungen aus Donaueschingen.

Für die Wohnanlage gibt es zum einen eine Hausverwaltung und außerdem eine Firma, die für die Betreuung zuständig ist. Foto: Daniela Schneider

Von dort aber, so beklagen auch einige der Eigentümer, haben sie bislang noch keine zufriedenstellenden Auskünfte bekommen. Es fehle an Ersatzteilen, habe man ihnen gesagt, und so lange die nicht da seien, sei leider nichts zu machen. Einigen Wohnungseigentümern wurde offenbar gesagt, dass ein Steuerungsteil defekt sei, ein anderes Mal hieß es, es liege an der Hydraulik.

Ob von einer größeren oder einer kleineren Reparatur auszugehen ist? Darüber gab es lange unterschiedliche Aussagen – und der Hausverwalter konnte auch kein Licht ins Dunkel bringen. Und auch auf Nachfrage der Presse sagte er: gar nichts.

Reparatur nicht vor Ostern?

Eine Eigentümerin hatte, wie sie der Redaktion berichtete, derweil nach telefonischer Nachfrage bei der Hausverwalterfirma die Antwort bekommen, dass mit einer Reparatur nicht vor Ostern zu rechnen sei. Josef Schnell, sein Sohn Reinhard und dessen Frau Jasmin, die die Eigentümerin der Wohnung ist, in der ihr Schwiegervater lebt, waren so wie etliche weitere Hausbewohner daraufhin besorgt. Sie fanden, dass der defekte Aufzug und der Umgang damit einen „gravierenden Missstand“ markierten.

Anfang März nun wurde die Eigentümergemeinschaft seitens der Hausverwaltung mittels einer Kurznachricht informiert, dass „die Reparatur des Aufzugs schon länger beauftragt“ sei. Leider bekomme man von der Aufzugsfirma, „auch auf mehrmaliges Drängen“, keinen genauen Reparaturtermin.

Die Reparatur beziehungsweise der Austausch der defekten Teile sei „auf KW 16 terminiert“ – also auf die dritte Woche im April. „Uns ist die ungute Situation der Bewohner bewusst, doch haben wir keinerlei Handhabe, den Vorgang zu beschleunigen“, heißt es in dieser Mitteilung. Die Wohnungseigentümer werden zudem gebeten, diese Info an ihre Mieter weiterzugeben.

Das sagen Verwaltung und Betreuung

Hausverwaltung

Nachgefragt bei der zuständigen Hausverwaltungsfirma aus Donaueschingen gibt deren Geschäftsführer keinerlei Auskunft. Er sehe keinerlei Anlass, darüber mit der Presse zu sprechen, sagte er im Gespräch mit der Redaktion. Einige Bewohner monierten auch, dass sie selbst mit dem Hausverwalter nicht mehr in Kontakt treten konnten, weil zum Beispiel ihre Rufnummern gesperrt worden seien. Ob das tatsächlich stimmt? Auch auf diese Frage antwortete der Hausverwalter der Redaktion nicht.

Betreuung Hamsl

Die Betreuung des Hauses obliegt der Rottweiler Firma Hamsl von Markus Hartnagel. Er ließ im Treppenhaus diesen Hinweis an die Hausgemeinschaft anbringen: „Wir von der Betreuung können das alles nicht beeinflussen, stehen Ihnen aber sehr gerne mit Rat und Tat zu Seite, so dass wir die Zeit gemeinsam gut überbrückt bekommen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.“