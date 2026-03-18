Seit Wochen ohne Aufzug: Bewohner in Trossingen fühlen sich im Stich gelassen

In einer betreuten Wohnanlage in der Löhrstraße ist der Aufzug seit Anfang Januar defekt. Für viele Senioren bedeutet das massive Einschränkungen.
Josef Schnell ist außer Atem. Gerade ist der Senior aus dem Auto seines Sohnes ausgestiegen und hat sich mit seinem Gehstock bis zum Hauseingang der Betreuten Wohnanlage in der Löhrstraße 26 in Trossingen vorgekämpft.Hier wohnt der ältere Herr seit drei Jahren, und er ist darüber in der Regel auch sehr zufrieden. Das Problem an der Sache ist allerdings: Seine Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss – und der Aufzug ist seit Anfang Januar kaputt. Das bedeutet für Josef Schnell, dem das Treppensteigen äußerst schwer fällt, dass er seine vier Wände nur verlässt, wenn es gar nicht anders geht und dann auch nur unter großen Mühen.