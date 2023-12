Seit sechs Jahren vermisst gewesen: Britischer Jugendlicher ist zurück in seiner Heimat

1 Der 17-Jährige kehrte am Samstagabend nach Großbritannien zurück. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/marcyano

Ein mittlerweile 17-Jähriger, der seit sechs Jahren vermisste wurde, ist zurück in seiner Heimat Großbritannien. Der Jugendliche hatte sich kürzlich bei der französischen Polizei gemeldet.









Ein seit sechs Jahren vermisster britischer Junge ist zurück in seiner Heimat. Der 17-Jährige kehrte am Samstagabend zu seiner Großmutter in Oldham bei Manchester zurück, wie die Greater Manchester Police mitteilte. Er war 2017 mit seiner Mutter und seinem Großvater, die eigentlich ein Kontaktverbot hatten, in den Urlaub nach Spanien gereist - aber kam nie wieder.