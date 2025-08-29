Seit Monaten untergetaucht: Mann aus Lahr erzählt von seinem Leben auf der Flucht

Er soll in ein Land ausgewiesen werden, das er nicht kennt: Ein gebürtiger Lahrer ist auf der Flucht, weil er um sein Leben fürchtet. Unserer Redaktion schildert er seine Geschichte.
„Ich weiß noch nicht, wo ich heute schlafen werde“, sagt Luan F. (Name von der Redaktion geändert). Seit Oktober hat er keine Arbeitsstelle, keinen festen Wohnort, keine (finanzielle) Absicherung. Er lebt ein Leben in Anonymität auf der Flucht vor den deutschen Behörden. Luan soll abgeschoben werden. Doch das, befürchtet der junge Mann, würde er nicht überleben.