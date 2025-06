„Ich hab mir überlegt, ob ich gleich noch schwimmen gehe, aber es war mir dann doch zu ungemütlich“, sagt Ruth Baumhauer, als sie vom stellvertretenden Bürgermeister Sebastian Kopp und Anja Winz, Mitarbeiterin der Kämmerei, am Tor des Freibads Bad Liebenzell begrüßt wird.

Das Wetter ist an diesem Tag tatsächlich etwas unwirtlich, bei gerade mal 15 Grad fällt leichter Nieselregen und die Sonne lässt sich nicht blicken. Doch ein paar unverdrossene Frühschwimmerinnen ziehen trotzdem ihre Bahnen.

Lesen Sie auch

Leere Stadtkasse

Baumhauer, die seit fast 30 Jahren hier im Sommer fast täglich schwimmt, kennt sie alle. Die 98-jährige Frau hatte zuletzt eine Saisonkarte von der Stadt Bad Liebenzell als Dank für ihre Treue erhalten. Aufgrund der leeren Stadtkasse und dringend notwendiger Einsparungen ist dies nun nicht mehr möglich. Das wollte Bürgermeister Roberto Chiari so nicht hinnehmen und beschloss, die Karte für die rüstige Schwimmerin zu bezahlen.

Da er aktuell selbst aufgrund einer Erkrankung nicht im Dienst ist, überreichte sein Stellvertreter Sebastian Kopp die Karte und bedankte sich bei Baumhauer für ihre Treue. „Sie sind ein tolles Vorbild“, so Kopp, „und gehören im Freibad einfach dazu“. Tatsächlich hat die alte Dame hier nicht nur Bewegung, Sonnenlicht und frische Luft getankt, sondern auch viele Freundschaften geschlossen.

Unsere Empfehlung für Sie Beschluss in Bad Liebenzell Der Freibadeintritt wird deutlich teurer Der Bad Liebenzeller Gemeinderat hebt die Preise an. Das Gremium argumentiert mit der Finanznot der Stadt. Diskussionen gab es um den Rabatt für Inhaber der Ehrenamtskarte.

Die Heimat vermisst

Baumhauer wurde 1927 in Stuttgart geboren und zog 1970 mit ihrem Mann nach Oberreichenbach. Als dieser 1979 verstarb, musste sie das Wohnhaus in Oberreichenbach verlassen. Ihre beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, waren da bereits aus dem Haus und sie fand eine Wohnung in Calw-Altburg. Ihre Tochter, die in der Nähe von Lörrach lebt, wollte ihre Mutter schließlich zu sich holen und fand glücklicherweise einen Platz für sie im betreuten Wohnen. Doch dort gefiel es Baumhauer einfach nicht. „Die Leute sprechen alemannisch, das hab ich nicht so richtig verstanden. Und außerdem habe ich die Heimat vermisst, meine Freunde - und mein Freibad!“

Wieder war das Glück ihr hold und sie fand eine Bleibe im betreuten Wohnen in Calw-Wimberg, wo sie bis heute sehr gerne lebt. Wenn man die begeisterte Schwimmerin vor sich sieht, mag man nicht glauben, dass der 100. Geburtstag nicht mehr weit ist. Trotz ihres hohen Alters ist sie sehr aktiv, macht Gymnastik in zwei unterschiedlichen Gruppen, spielt gerne Spiele und sieht sich Fotos auf ihrem Tablet an und hält per Smartphone Kontakt zu ihrer Familie.

An der frischen Luft

Früher ging sie regelmäßig zum Tanzen ins Kurhaus und wagte sich selbst an ihrem 98. Geburtstag noch mit ihrem Sohn aufs Parkett.

Bei gutem Wetter nutzt Ruth Baumhauer jede Gelegenheit, um draußen an der frischen Luft zu sein – und natürlich in ihrem geliebten Freibad.

Auch Betriebsleiter Robert Basche hält immer gerne einen kleinen Plausch mit dem ältesten Badegast. „Sie gehört einfach dazu und würde uns sehr fehlen.“

Baumhauer hat alle Freibäder in der Region ausprobiert, aber das Bad Liebenzeller Freibad ist ihr am liebsten. „Hier scheint abends noch lange die Sonne, die Wassertemperatur ist gut, die Leute sind sehr freundlich. Vor allem das Kioskpersonal ist einfach toll, sie lesen mir jeden Wunsch von den Augen ab!“

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Liebenzell wünschen Baumhauer nun einen sonnigen und warmen Sommer mit vielen schönen Stunden im Freibad. „Solange es mir gut geht und ich noch Auto fahren kann, komme ich auf jeden Fall weiterhin“, strahlt sie und winkt zum Abschied. „Morgen soll das Wetter ja wieder besser werden.“