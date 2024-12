„Seit Jahren schon ein Problemplatz in Freiburg“: Stefan Breiter stellt das neue Konzept für den Stühlinger Kirchplatz vor

1 Der Stühlinger Kirchplatz soll wieder sicher und für die Stadtgesellschaft erlebbar gemacht werden. Foto: Alexander Blessung

Der Stühlinger Kirchplatz ist schon lange ein krimineller Schwerpunkt in Freiburg. Zahlreiche Versuche, ihn für die Stadtgesellschaft zurückzuerobern, sind gescheitert. Nun wagt die Stadt mit einem neuen Konzept den nächsten Anlauf.









Link kopiert



Der Stühlinger Kirchplatz in Freiburg ist seit Jahren ein Platz, den viele Menschen in Freiburg nicht nur bei Nacht meiden. Einst war er ein beliebter Treffpunkt der Trinker-Szene in der Stadt, dann wandelte er sich zum Umschlagplatz für verbotene Rauschmittel. Mit einem umfassenden Konzept will die Stadt Freiburg nun dagegen steuern. Bürgermeister Stefan Breiter (57, CDU), zu dessen Dezernat unter anderem das Amt für öffentliche Ordnung in Freiburg gehört, berichtet, was geplant ist.