Seit Jahren im Europa-Park zu sehen: Deshalb ist für Zauberer Wolf Fisher jede Show in Rust ein Highlight

Wolf Fisher ist nicht nur auf internationalen Bühnen zu sehen, sondern auch im Europa-Park. Im Gespräch gibt er Einblicke in seine Arbeit.

Egal ob verblüffende Illusionen oder waghalsige Darbietungen: Wolf Fisher hat in seiner mehr als 30-jährigen Zaubererfahrung bereits Menschen auf der ganzen Welt zum Staunen gebracht. Zu sehen ist er aber auch seit vielen Jahren im Europa-Park. Letztlich erst bei der „Big Moments – The Celebration-Show“ im Teatro des italienischen Themenbereichs, die am 31. August in die letzte Runde ging.

Guten Tag Herr Fisher. Wann haben Sie mit Ihrer Karriere angefangen?

Mit sechs Jahren habe ich angefangen zu zaubern. Es war der berühmte Zauberkasten, mit dem alles begann. Im Jahr 1992 habe ich in Dänemark und Schweden beim Cirkus Dannebrog als Entfesselungskünstler am Feuerstrick meine Profilaufbahn begonnen.

Wie sind Sie im Europa-Park gelandet?

Der Agent des Parks hat mich für die Rolle des Spielleiters in der Arena gefunden und mich kontaktiert. Schließlich wurde ich sofort nach einem kurzen persönlichen Gespräch von Jürgen Mack engagiert.

Was haben Sie schon alles im Europa-Park gemacht?

Ich durfte nach der Arena die ersten Dinner-Show-Produktionen über mehrere Jahre als Moderator und Schauspieler leiten. Auch bin ich sehr stolz auf die emotionalen Shows im Globe Theater und die Rolle als biestiger Casting-Direktor in der Show „Becoming No. 1“ auf der italienischen Bühne. Die moderierende Schauspielrolle und die Weltpremiere meiner Glasscherben-Balance am drei Meter hohen Turm in der ersten Show-Produktion „Traumatica“ sind für mich ebenfalls unvergesslich. Die Zirkus-Show ist immer wieder ein persönliches Highlight, denn im Zirkus habe ich meine Karriere begonnen.

Sind Sie oft auch privat im Park?

Sehr gerne gehe ich in den Show-Pausen spazieren und genieße die liebevoll und detailreich gestalteten Themenbereiche und Gartenanlagen. Ich liebe besonders die gemütlichen Fahrten, und von den schnelleren begeistert mich immer wieder die sensationelle Themenfahrt Arthur.

Was sind die Höhepunkte Ihrer Karriere?

Da gibt es viele! Jede Show im Europa-Park ist ein Highlight, weil ich hier mit Top-Profis zusammenarbeiten darf. Einige weitere Höhepunkte sind meine „Ritterschläge“ als Artist. So etwa die Standing Ovation in der französischen Fernsehshow „Le plus grand Cabaret du Monde“ 2013; Finalist beim drittgrößten Zirkusfestival der Welt in Grenoble 2019; die Auszeichnung „Prix Archille Zavatta“ 2023; Fernsehshow „Tu si que vales“ 2023 in Italien mit einstimmig positiver Jury-Bewertung und 85 Prozent positivem Zuschauer-Voting.

Was machen Sie, um zu entspannen?

Ich mache viel Sport, gehe spazieren, meditiere und schreibe gelegentlich mal wieder ein Buch über Show, Schauspiel und Zauberei.

Was sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Ich bin angefragt für Seminare und Workshops an einer Zauberschule und bei Zauberclubs und freue mich, meine Erfahrungen weiterzugeben. Eventuell entsteht ein weiteres Buch über Schauspiel- und Show-Tipps für Entertainer – das wäre dann mein siebtes Fachbuch. Meine abendfüllende, magisch-musikalische Personality-Show mit Band soll in der nächsten Zeit wieder gespielt werden und eventuell sogar auf eine Mini-Tournee gehen. Weiteren Teilnahmen an internationalen Festivals und natürlich TV-Shows bin ich auch nicht abgeneigt.

Haben Sie ein Vorbild?

In der Zauberei meinen Mentor Ted Lesley und der kabarettistische Gedankenzauberer Perkeo aus Ettenheim. Im Entertainment-Bereich Georg Preusse, Sammy Davis Jr. und Josephine Baker. Im Leben ist es Donald Duck – denn er gibt nie auf, lässt sich nie entmutigen und hat manchmal sogar ganz viel Glück.