Seit Jahren im Europa-Park zu sehen: Deshalb ist für Zauberer Wolf Fisher jede Show in Rust ein Highlight

Wolf Fisher ist nicht nur auf internationalen Bühnen zu sehen, sondern auch im Europa-Park. Im Gespräch gibt er Einblicke in seine Arbeit.
Egal ob verblüffende Illusionen oder waghalsige Darbietungen: Wolf Fisher hat in seiner mehr als 30-jährigen Zaubererfahrung bereits Menschen auf der ganzen Welt zum Staunen gebracht. Zu sehen ist er aber auch seit vielen Jahren im Europa-Park. Letztlich erst bei der „Big Moments – The Celebration-Show“ im Teatro des italienischen Themenbereichs, die am 31. August in die letzte Runde ging.