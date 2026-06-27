Seit Jahren geplant: Finanzamt in Balingen wird kernsaniert – so viel soll es kosten

Dem Finanzamt in Balingen steht eine umfangreiche Baumaßnahme ins Haus. Sie ist gleichzeitig ein Schritt in die digitale und papierlose Zukunft der Behörde.
Seit August 2025 ist Susanne Karrais offiziell die neue Chefin der Finanzbehörde zwischen Schillerstraße, Hermann-Hesse-Straße und Jakob-Beutter-Straße. Eine echte Herausforderung. Sie leitet eine Institution mit rund 280 Beschäftigten, die sich um die Steuerangelegenheiten von knapp 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Einzugsbereich des Finanzamtes Balingen kümmern.