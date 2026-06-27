Seit Jahren geplant: Finanzamt in Balingen wird kernsaniert – so viel soll es kosten

Dem Finanzamt in Balingen steht eine umfangreiche Baumaßnahme ins Haus. Sie ist gleichzeitig ein Schritt in die digitale und papierlose Zukunft der Behörde.

Seit August 2025 ist Susanne Karrais offiziell die neue Chefin der Finanzbehörde zwischen Schillerstraße, Hermann-Hesse-Straße und Jakob-Beutter-Straße. Eine echte Herausforderung. Sie leitet eine Institution mit rund 280 Beschäftigten, die sich um die Steuerangelegenheiten von knapp 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Einzugsbereich des Finanzamtes Balingen kümmern.

Von ihrem Vorgänger Albin Geiger, der Ende Mai des vergangenen Jahres in den Ruhestand getreten ist, hat sie jedoch eine weitere Aufgabe geerbt, welche das Finanzamt in den kommenden Jahren sehr beschäftigen wird. Und zwar die Kernsanierung des Anbaus an das alte Finanzamtsgebäude (siehe Infokasten).

Pläne gibt es seit 2017

Schon 2017, so schildern es die neue Finanzamtschefin und ihr Geschäftsstellenleiter Frank Maier, im Gespräch mit unserer Zeitung, liefen deshalb die ersten Planungen für weitere bauliche Maßnahmen an. Die eintretende Corona-Pandemie drängten sie aber wieder in den Hintergrund.

Finanzamtschefin Susanne Karrais und ihr Geschäftsstellenleiter Frank Maier im Erdgeschoss des Anbaus, der aktuell nicht genutzt wird. Foto: Thomas Kost

Ganz in der Schublade verschwanden die Sanierungspläne jedoch nicht. Allerdings hat ein Bausachverständiger bei der Vorbereitung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen im vergangenen Oktober auch noch festgestellt, dass das radioaktive, unsichtbare und geruchlose natürliche Edelgas Radon aus dem Erdreich austritt und in den Keller des Gebäudes eindringt.

Kosten: 14,6 Millionen Euro

Auf der Schwäbischen Alb ist das zwar nichts Ungewöhnliches, aber darauf muss bei einer Sanierung reagiert werden, weil sich die Zerfallsprodukte von Radon aus der Raumluft als Feinstaub in der menschlichen Lunge anreichern können. Man wird das Gebäude vermutlich mit Folien oder radondichten Baustoffen gegen das Erdreich abdämmen müssen. Weil die Grenzwerte erhöht sind und man keine Risiken eingehen will, wird das Erdgeschoss über dem Keller des Anbaus schon jetzt nicht mehr genutzt.

Unabhängig vom Radon: Die Sanierungsmaßnahmen sind unterm Strich so umfangreich, dass sich das am Regierungspräsidium Tübingen ansässige Amt für Bau und Vermögen – es verwaltet alle Liegenschaften im Landesbesitz – letztendlich entschieden hat, den Anbau komplett entkernen und bis auf die Grundmauern zurückbauen zu lassen.

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Das ist natürlich keine ganz billige Sache. „Für die Sanierung des Finanzamtes in Balingen sind rund 14,6 Millionen Euro im Staatshaushaltsplan etatisiert“, nennt Markus Wandel, Leiter des Amtes Vermögen und Bau in Tübingen, auf Anfragen unserer Zeitung die finanziellen Dimensionen dieser Maßnahme.

Sanierung in zwei Schritten

Die Sanierung wird auch nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen sein. Aufgrund ihres Umfangs ist sie aufgeteilt in zwei Schritte: Zuerst ist die Sanierung des Anbaus dran und dann die des Altbaus. Beide Maßnahmen, so schätzt Susanne Karrais, dürften jeweils etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Wann es genau losgehen wird, ist auch bisher nicht ganz sicher. Karrais „Es gibt noch keinen Starttermin, eventuell wird die Sanierung im November beginnen.“

Die Baumaßnahme ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch eine große logistische Herausforderung. Zwei Arbeitskreise wurden laut Karrais und Maier gebildet, um praktikable Lösungen zu finden. Schon jetzt steht fest, dass die 47-köpfige Abteilung für Betriebsprüfungen in den Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen vorübergehend nach Haigerloch ausgelagert wird. Damit die Abteilung dort vernünftig arbeiten kann, wird das frühere Amtsgerichtsgebäude in der Haigerlocher Unterstadt entsprechend ertüchtigt (siehe weiteren Bericht auf der Haigerlocher Seite).

Chance zur Digitalisierung

Außerdem werden alle, die bisher im Anbau in der Jakob-Beutter-Straße gearbeitet haben, in das vom Balinger Architekturbüro Wäschle im Jahr 2003 gebaute Verwaltungsgebäude gleich gegenüber in der Hermann-Hesse-Straße verlagert. Es geht um insgesamt 54 Leute. Wenn man dann im zweiten Schritt an die Sanierung des Altbaus geht, benötigen weitere 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend andere Arbeitsplätze.

Auf das Finanzamt wartet in den nächsten Jahren also eine gewaltige Aufgabe, aber sie birgt auch eine große Chance. Nämlich den Einstieg in die digitalisierte und aktenlose Bearbeitung von Steuerangelegenheiten. Dass im Finanzamt momentan noch Papier eine dominierende Rolle spielt, zeigt ein Blick auf schier endlose Hängeregister im sanierungsbedürftigen Anbau. An ihnen hängen in langen Reihen die Mappen mit den Steuerunterlagen der Menschen aus dem Zollernalbkreis.

Der Anbau

Obwohl

er vier Stockwerke hoch ist, nimmt man von dem Anbau, der in den 1960 Jahren an das „alte“ Finanzamtsgebäude angedockt wurde, fast keine Notiz. Trotz oder vielleicht wegen seiner für diese Zeit typischen funktionellen Architektur wirkt er unscheinbar und versteckt sich gut hinter dem in den 1950er Jahren gebauten Altbau.

Genau

dieser Gebäudeteil ist es aber, der in den kommenden Jahren im großen Stil saniert werden muss, obwohl der Gebäudetrakt erst zu Beginn der 2010er Jahre für rund 400.000 Euro umfassend modernisiert und energetisch optimiert worden ist.

Die damaligen

Maßnahmen waren offenbar nicht ausreichend, wie sich herausstellte. Unter anderem müssen der Brandschutz und die Statik des Gebäudes (zum Schutz vor Erdbeben) weiter verbessert werden.