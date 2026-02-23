Seit Ende Januar: Der neue Rad-und Gehweg zwischen Schuttern und Schutterzell ist freigegeben

Die Strecke entlang der Kreisstraße 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell ist fertiggestellt und seit Ende Januar 2026 für den Verkehr freigegeben.

„Die Sicherheit der Radfahrerinnen, Radfahrer und Fußgänger hat für uns Priorität. Deshalb haben wir auf der Autobahnbrücke eine Lösung umgesetzt, die klare Trennung schafft und sofort wirkt: ein eigener Radfahrstreifen, baulich geschützt durch eine Betonschutzwand“, sagt Infrastrukturdezernentin Alexandra Roth. „Uns war wichtig, jetzt eine verlässliche und sichere Führung zu bieten – und zugleich verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umzugehen.“

Weil die Brücke im Zuge des Ausbaus der Rheintalbahn und des geplanten sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn ohnehin neu gebaut werden muss, sei ein zusätzlicher Brückenneubau nur für den Radweg zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, so Roth in der Pressemitteilung weiter. Mit der Autobahn GmbH bleibe man im Gespräch, um bis zum Neubau weitere Verbesserungen möglich zu machen.

Damit der Verkehr auf der Brücke geordnet und sicher läuft, werde der Kfz-Verkehr über eine verkehrsabhängige Ampel geregelt. Die Anlage erkenne Fahrzeuge, schalte für die jeweilige Richtung auf Grün und passe die Grünzeit bei mehreren Fahrzeugen automatisch an. Für Autos bleibt eine Fahrbahnbreite von rund 3,5 Metern.

Der Kfz-Verkehr wird über eine verkehrsabhängige Ampel geregelt

Es könne dadurch zu kurzen Wartezeiten kommen, in der Regel bis zu etwa einer Minute. „Für den Rad- und Fußverkehr bedeutet die neue Führung vor allem eines: eine gut erkennbare, kontinuierliche Strecke mit Schutzabstand zum fließenden Verkehr“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

In den kommenden Wochen folgten kleinere Restarbeiten im Streckenabschnitt. Wegen des neuen Fahrbahnbelags ist die Höchstgeschwindigkeit vorerst auf 70 Stundenkilometer begrenzt. Die Markierungen auf Fahrbahn und Radweg werden bei geeigneter Witterung zeitnah aufgebracht. Das Landratsamt Ortenaukreis bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Rücksicht und bedankt sich für die Geduld während der Bauzeit.