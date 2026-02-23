Seit Ende Januar: Der neue Rad-und Gehweg zwischen Schuttern und Schutterzell ist freigegeben

Die Strecke entlang der Kreisstraße 5339 zwischen Schuttern und Schutterzell ist fertiggestellt und seit Ende Januar 2026 für den Verkehr freigegeben.
„Die Sicherheit der Radfahrerinnen, Radfahrer und Fußgänger hat für uns Priorität. Deshalb haben wir auf der Autobahnbrücke eine Lösung umgesetzt, die klare Trennung schafft und sofort wirkt: ein eigener Radfahrstreifen, baulich geschützt durch eine Betonschutzwand“, sagt Infrastrukturdezernentin Alexandra Roth. „Uns war wichtig, jetzt eine verlässliche und sichere Führung zu bieten – und zugleich verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umzugehen.“