„Seit drei Jahren in einer Krise“: Neugart baut in Kippenheim Arbeitsplätze ab

Weil die Kippenheimer Firma die Auftragsflaute nicht mehr durch Kurzarbeit kompensieren kann, werden Stellen gestrichen. Der Chef zeigt sich jedoch kämpferisch.
Die Freude schien groß, als die Firma Neugart ihr neues Werk in Kippenheim im März eröffnete. Mehr als 25 Millionen Euro hatte das Unternehmen für die 7000-Quadratmeter-Fläche investiert. „Ein klares Zeichen für Wachstum“, betonte der Getriebehersteller damals. Rund acht Monate ist das Gegenteil der Fall: Aufgrund der schwachen Konjunktur baut Neugart Arbeitsplätze ab.