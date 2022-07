1 Die Polizei hat eine groß angelegte Suche gestartet, um das bei Freiburg vermisste Mädchen zu finden. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

"Wir sind auf jeden Hinweis angewiesen", so Polizeisprecher Thoma Spisla am Freitagabend. Der Grund: In Gottenheim bei Freiburg ist am Donnerstagabend ein 14 Jahre altes Mädchen verschwunden.















Gottenheim/Breisgau-Hochschwarzwald - Mögliche Hinwendungsorte seien nicht bekannt, so Spisla. "Vielleicht ist sie in einen Zug gestiegen und weggefahren, wir wissen es einfach nicht."

Da die Jugendliche aber nicht als Ausreißerin bekannt sei, müsse man im Grunde mit allem rechnen und habe eine groß angelegte Suche "mit jeder Menge Personal am Boden, Hubschraubern und Suchhunden" gestartet. Eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise darauf gebe.

"Wir haben einige Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, die aber alle zu keinem Ergebnis geführt haben", so Thomas Spisla weiter. Auch in der Bevölkerung gebe es ganze Suchgruppen, die unterwegs seien, und in den Sozialen Medien im Internet werde die Suche nach der 14-jährigen Ayleen A. überall geteilt.

Mädchen ist 1,65 Meter groß und hat lange Haare

Das Mädchen ist seit 17 Uhr am Donnerstagabend nicht mehr telefonisch erreichbar und nicht auffindbar. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine knielange schwarze Legging und ein bauchfreies, graues Top. Vermutlich hatte sie noch einen beigen Kapuzenpulli ("Hoodie") dabei. Ayleen ist 1,65 Meter groß, schlank, hat lange dunkle Haare und siehet "altersgemäß" aus, so die Polizei.

Fotos des vermissten Mädchens können unter diesem Link angeschaut werden.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Freiburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882-2888 entgegen.