Seit dem 1.März: Das bieten die neuen Pächter des Ottenheimer Anglerheims

Die Geschwister George und Nino Potolashvili betreiben die Gaststätte seit dem 1.März. Auf der Speisekarte stehen sowohl deutsche als auch georgische Spezialitäten.
Liebhaber der georgischen Küche können sich freuen: Nachdem George Potolashvili und seine Frau Indira Tchilaia ihr gemeinsames Restaurant „Grand Georgia“ im ehemaligen Hotel Schulz in Lahr (heute City Hotel) nach einem Jahr aufgrund von Kündigung aufgeben musste, hat er nun mit seiner Schwester Nino Potolashvili ein neues Restaurant eröffnet.