Seit dem 1. November im Amt: Michael Schuler ist der neue Leiter des Lahrer Herzzentrums

Michael Schuler ist seit dem 1. November neuer kaufmännischer Direktor der Mediclin-Herzzentrums in Lahr. Er bringt über 25 Jahre Leitungserfahrung im Gesundheitswesen mit.

Seit 1. November leitet Michael Schuler das Mediclin Herzzentrum Lahr. Er bringt umfassende Erfahrung aus dem Gesundheitswesen mit – sowohl aus vielen Jahren in leitenden Funktionen als auch als Berater und Sachverständiger in der Gesundheitswirtschaft, heißt es in einer Mitteilung des Herzzentrums. Zuletzt war er Kaufmännischer Direktor des Brüderklinikums Julia Lanz in Mannheim.

Geboren und aufgewachsen ist Schuler im Allgäu. In Memmingen machte er zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger, bevor er ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Krankenhauswesen absolvierte. „In meiner Zeit als Krankenpfleger arbeitete ich unter anderem auf einer großen kardiologischen Intensivstation“, berichtet Schuler über seine ersten Berührungspunkte mit der Herzmedizin.

Über seinen Start im Herzzentrum sagt er: „Ich wurde sehr offen und freundlich empfangen. Das gute Miteinander und die vertrauensvollen Gespräche sind für mich eine sehr gute Basis.“ Ein zentrales Anliegen des neuen Kaufmännischen Direktors ist es, gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern das Zielbild für die Zukunft des Herzzentrums weiterzuentwickeln.

Dabei steht für ihn besonders eine offene Kommunikation im Vordergrund. „Ich möchte an das sehr hohe Leistungsniveau anknüpfen und im Team das Herzzentrum fit für die Zukunft machen“, betont Schuler.

„Wie alle Krankenhäuser stehen wir vor Herausforderungen durch die Krankenhausreform. Das Herzzentrum Lahr kann hier mit dem sehr profilierten Leistungsspektrum eine herausragende Stellung in der Herzmedizin einnehmen.“

Besonderen Wert legt Schuler auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege, Therapie und Administration. „Es geht darum, offen miteinander zu kommunizieren, um gemeinsam kreative Lösungen zur effizienten Leistungssteuerung zu entwickeln. Dazu gehört auch, Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen zu entwickeln“, erklärt er.

Privat geht Schuler gemeinsam mit seiner Frau gerne wandern und widmet sich so oft es geht seiner Familie. Zu den Freizeitbeschäftigungen zählen zudem Städtereisen, Literatur und Oldtimer.

„Ich begrüße Herrn Schuler ganz herzlich bei der Mediclin“, sagt Mediclin-Vorstandsvorsitzender Joachim Ramming. „Ich freue mich sehr, dass er das Herzzentrum Lahr als erfahrener Fachmann mit seiner umfassenden Expertise bereichern wird.“