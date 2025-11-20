Seit dem 1. November im Amt: Michael Schuler ist der neue Leiter des Lahrer Herzzentrums

Michael Schuler ist seit dem 1. November neuer kaufmännischer Direktor der Mediclin-Herzzentrums in Lahr. Er bringt über 25 Jahre Leitungserfahrung im Gesundheitswesen mit.
Seit 1. November leitet Michael Schuler das Mediclin Herzzentrum Lahr. Er bringt umfassende Erfahrung aus dem Gesundheitswesen mit – sowohl aus vielen Jahren in leitenden Funktionen als auch als Berater und Sachverständiger in der Gesundheitswirtschaft, heißt es in einer Mitteilung des Herzzentrums. Zuletzt war er Kaufmännischer Direktor des Brüderklinikums Julia Lanz in Mannheim.