Seit dem 1. Juli im Amt: Schiri-Boss Knut Kircher spricht über seine neue Aufgabe

1 Knut Kircher, hier beim Turnier im Glaspalast. hat seit dem 1. Juli eine neue Aufgabe. Foto: Eibner

Der langjährige Bundesligaschiedsrichter Knut Kircher, der schon in Rottenburg am Neckar lebte, ist seit 1. Juli Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Wir haben mit ihm gesprochen.









Link kopiert



Geboren ist er in Tübingen, studiert hat er an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und an der Pfeife war er für den TSV Hirschau. Bekannt ist Knut Kircher aber vor allen Dingen durch seine 244 Einsätze als Schiedsrichter in der 1. Bundesliga. Nun hat er die Perspektive gewechselt und fungiert seit dem 1. Juli als Schiri-Boss und Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich.