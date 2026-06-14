Seit 95 Jahren in Baiersbronn: Neustart im Modehaus Mutschler mit verändertem Konzept

Der Baiersbronner Unternehmer Holger Wessinger geht mit einem neuen Einzelhandelskonzept neue Wege: Im ehemaligen Bekleidungsgeschäft Mutschler am Rosenplatz setzt der Modeexperte künftig auf hochwertige Herrenmode für festliche Anlässe – und auf Beratung ausschließlich nach Terminvereinbarung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der schnelle Verkauf, sondern eine persönliche Betreuung in entspannter Atmosphäre.

Die Räumlichkeiten am Rosenplatz wurden umgestaltet und an die zukünftigen Beratungstermine angepasst. Entstanden ist ein modernes Ambiente, das bewusst auf Ruhe und Individualität setzt.

„Ich konnte mich auch mit Karl Mutschler einigen, der weiterhin die graue Eminenz im Hintergrund ist und mir das Pachtobjekt in Zuge der Neuausrichtung zu guten Konditionen überlässt“, sagt Holger Wessinger. Zusammen mit seinem Partner Nico Lautenschlager wird er Männermode-Privatshopping führen.

Seit 95 Jahren in Baiersbronn

Mode Mutschler gibt es seit 95 Jahren in Baiersbronn – daher haben beide nach einem Weg gesucht, den Betrieb zu erhalten. Holger Wessinger ist seit mittlerweile 24 Jahren in Baiersbronn tätig und hat die Entwicklungen im stationären Einzelhandel über viele Jahre hinweg unmittelbar miterlebt. Die Veränderungen im Kaufverhalten, die zunehmende Konkurrenz durch den Onlinehandel und der steigende Kostendruck hätten die Branche in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

Vor diesem Hintergrund habe er sich bewusst dazu entschieden, ein neues Konzept zu entwickeln, das stärker auf Qualität, Service und persönliche Beratung ausgerichtet ist. „Viele Kunden wünschen sich heute wieder mehr Individualität und eine ehrliche, fachkundige Beratung ohne Zeitdruck, und das betont er auch – ohne Kaufzwang“. Genau dort setzt das neue Angebot an. Die Beratung auf Termin ist dabei nicht neu, seit rund zehn Jahren konnten neben dem normalen Verkaufsbetrieb bereits Beratungstermine ausgemacht werden.

Konzept bei jungen Menschen beliebt

Rund zwei Stunden dauere meist so ein Termin, und gerade die junge Altersgruppe nehme das Angebot gut an. „Das Outfit muss zum Typ passen, das ist mein Credo“, sagt Wessinger. Neben stilvollen Anzügen und Kombinationen sollen auch passende Accessoires und individuelle Empfehlungen Teil des Konzepts sein, aber auch die Alltagsjeans und ein Sakko für den Business- und Freizeitbereich gibt es bei Mode Mutschler weiterhin. „Wenn ich da bin, ist die Tür offen, dort kann man jederzeit auch einfach mal so reinschauen“.