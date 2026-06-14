Seit 95 Jahren in Baiersbronn: Neustart im Modehaus Mutschler mit verändertem Konzept

Der Baiersbronner Unternehmer Holger Wessinger setzt im Modehaus Mutschler auf ein neues Konzept.
Der Baiersbronner Unternehmer Holger Wessinger geht mit einem neuen Einzelhandelskonzept neue Wege: Im ehemaligen Bekleidungsgeschäft Mutschler am Rosenplatz setzt der Modeexperte künftig auf hochwertige Herrenmode für festliche Anlässe – und auf Beratung ausschließlich nach Terminvereinbarung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der schnelle Verkauf, sondern eine persönliche Betreuung in entspannter Atmosphäre.