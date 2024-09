Seit 9. September in Bräunlingen vermisst: Hinweise zu Alicia H. sind aufgetaucht

Seit 9. September in Bräunlingen vermisst

1 Alicia H. wird seit dem 9. September vermisst. Foto: guukaa - stock.adobe.com

Die 24-Jährige Alicia H. aus Bräunlingen wird seit Montagabend, 9. September, vermisst. Mittlerweile sind Hinweise zu ihrem Verbleib aufgetaucht.









Die 24-jährige Alicia H. ist seit Montagabend, 9. September, vermisst und wird mittlerweile auch von der Kriminalpolizei gesucht. Ihre Familie hat in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet, bei der Suche zu helfen. Über digitale Daten hat die Polizei zumindest einige Anhaltspunkte für die Suche erhalten, wie Daniel Brill von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt: „Über den Bank-Account wurde im Raum Karlsruhe Geld abgehoben“, erklärt Brill. Man habe einen Bezugspunkt in Richtung französische Grenze. Die Kriminalpolizei sei weiter mit der Angelegenheit befasst. Alicia H. dürfte laut Polizei mit einem roten VW Up mit dem Kennzeichen VS-SH 1914 unterwegs sein.