Seit 75 Jahren aktiv: Sportliche Geburtstagsfeier beim Lahrer Hockeyclub überzeugt

1 Die Nachwuchsspielerinnen und -spieler des Lahrer Hockeyclubs stellten bei den verschiedenen Matches auf der Jubiläumsfeier ihr Talent unter Beweis. Foto: Baublies

Der Lahrer Hockeyclub wird dieses Jahr 75 Jahre alt – und blickt weiter optimistisch in die Zukunft. Gefeiert wurde am Samstag rund um und auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle. Dabei stellten die Kleinsten des Vereins ihr Können unter Beweis.









Bernd Dahlinger, als Vorsitzender des Vereins zuständig für die Finanzen, und sein Stellvertreter Jochen Bornemann, verantwortlich für den sportlichen Bereich, blickten beim Empfang auf eine lange Tradition von Hockey in Lahr zurück (wir haben darüber bereits ausführlich berichtet). Da die Sportanlagen an der Dammenmühle – Stichwort Sportkita – in den kommenden Jahren einen großen Veränderungsprozess erwarten, blickten beide sehr optimistisch nach vorne: Vom geplanten Zusammenschluss des HC Lahr mit dem Tennisclub seien Synergieeffekte zu erwarten. Bornemann sprach generell von einem „Miteinander“ und dem „Spaß an der Freude“.