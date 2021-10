1 Christa und Gustav-Adolf Lörcher blicken an diesem Donnerstag auf sechs gemeinsame Jahrzehnte Ehe zurück. Foto: Heinig

2021 ist das ultimative Jubiläumsjahr von Christa und Gustav-Adolf Lörcher. Sie feierte ihren 80., er wurde 85 und an diesem Donnerstag begeht das Paar auch noch die diamantene Hochzeit.















Link kopiert

VS-Villingen - Nach 60 Jahren Ehe wissen die Lörchers, wie Zusammenleben funktioniert. "Einander Freiheiten geben und einander vertrauen", lautet ihr Rezept für eine lange Ehe. Zusammengeschweißt hat die beiden allerdings auch ein Schicksalsschlag. Sie verloren sowohl früh ihre Tochter als auch den Sohn an die Krankheit Mukoviszidose.

Halt gab ihnen stets die Familie. Christa ist mit acht Geschwistern im westpreußischen Mewe, Gustav-Adolf Lörcher als Ältester von 13 Kindern in Villingen aufgewachsen. Kennen und auf den ersten Blick lieben gelernt hat sich das Jubelpaar 1959 schon während des Studiums in Tübingen. Sie studierte im ersten Semester Mathematik, er war mit seinem Theologie-Studium fast fertig. Als Christa Lörcher in den Schuldienst trat, ging ihr Mann noch einmal ins Studium. "In unserer Familie hieß es lange: die Jungs werden Pfarrer und die Mädels Kindergärtnerin", erzählt Gustav-Adolf Lörcher. "Theologie war aber gar nicht so mein Ding". Er wurde ebenfalls Mathematiklehrer.

Neben dem Unterricht entwickelten sie gemeinsam Blattsammlungen und Schulbücher für die Lehrer-Fortbildung und gaben auch im Ruhestand bis vor kurzem noch Nachhilfe. Die Leidenschaft für die Mathematik äußert sich bei Gustav-Adolf Lörcher seit geraumer Zeit auch in unzähligen "Ikosidodekaedern", die er aus Papierstreifen faltet und in Wunschfarben verschenkt. Zu jedem Geschenk gibt es eine Kopie, die runden Würfel füllen im Hause Lörcher inzwischen eine ganze Regalwand.

1970 trat das Paar gemeinsam in die SPD ein. Schon seit Studententagen waren sie bei jeder Friedensdemonstration dabei, Politik war und ist Tischgespräch, und auch das Interesse für Philosophie eint die beiden bis heute. Vor 20 Jahren machte die damalige Bundestagsabgeordnete ihr unbedingter Wille zum Frieden bundesweit berühmt. Am 16. November 2001 stimmte Christa Lörcher als einzige Sozialdemokratin gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Alle Bemühungen ihrer Parteigenossen, sie umzustimmen, schlugen fehl. Ihre pazifistische Überzeugung blieb unerschütterlich. Dafür erhielt sie später die Clara-Immerwahr-Auszeichnung für Zivilcourage.

Die Lörchers sind Mitglied im Regionalen Friedensbündnis VS, bei "Pro Stolpersteine VS" und unterstützen "Refugio", das Beratungs- und Therapiezentrum für Flüchtlinge. Die aktionslose Zeit der Pandemie hat das Paar gemeinsam verbracht. "Wir sind noch nie so viel Rad gefahren", sagt Christa Lörcher. Und auch die Hausmusik mit zwei Geigen erklang häufiger.

Gerade ist Gustav-Adolf Lörcher dabei, aus Papier "Diamanten" zu falten – die erhält jeder Gast bei der Jubiläumsfeier. Nach zwei Geburtstagen in der Pandemie kann die diamantene Hochzeit jetzt zum Glück mit Familie und Freunden gefeiert werden.