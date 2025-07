Seit 60 Jahren verheiratet: Lahrer Paar feiert heute seine Diamantene Hochzeit

1 Gisela und Peter Fiedler haben heute Grund zum Feiern. Foto: Fiedler Im engsten Familienkreis werden Peter und Gisela Fiedler heute ihren besonderen Tag feiern.







Link kopiert



Gisela Fiedler, geborene Kaufmann, stammt aus Stuttgart, Peter Fiedler ist gebürtiger Lahrer. Kennengelernt haben sich die beiden einst, als sie Verwandte in Friesenheim besuchte – über deren Freundesclique kam sie mit ihrem späteren Ehemann in Kontakt. Der Funke sprang bald über. Standesamtlich wurde am 30. Juli 1965 in Lahr geheiratet – heute vor 60 Jahren. Die kirchliche Trauung war einen Tag später in der Christuskirche.