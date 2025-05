Das ist kein alltägliches Ehejubiläum: Christa und Dieter Arndt sind seit sechs Jahrzehnten Mann und Frau. Natürlich haben sie in dieser Zeit viel erlebt – aber auch noch viel vor. Am eigentlichen Ehrentag waren sie auf Achse.

Diamantene Hochzeit feiern die Streichener Dieter und Christa Arndt. Vor 60 Jahren gab sich das Ehepaar das standesamtliche Ja-Wort, zwei Tage später war die kirchliche Trauung in der Alten Baptistenkirche in Zillhausen mit großer Feier.

Kennengelernt haben sich die späteren Eheleute ein Jahr zuvor beim Degerfelder Flugplatzfest, kurze Zeit später wurde in Streichen gebaut, 1967 kam Sohn Thomas und 1970 Tochter Meike zur Welt.

Während Christa Arndt die ganze Zeit in Streichen lebte, kam der 84-jährige Dieter Arndt im ostpreußischen Königsberg zur Welt. Über Haßfurt in Unterfranken ging es zur Lehre als Industriekaufmann nach Pforzheim. Durch einen Bekannten kam er zur Polizei, war erst in Göppingen, im Anschluss in Biberach, Hechingen und am Ende in Balingen stationiert. „Alles keine schlechten Landkreise, aber so schön wie der Zollernalbkreis sind sie nicht“, fühlt sich Dieter Arndt wohl.

ÖPNV klappt nicht gut

„Streichen ist für uns die Insel der Seligen gegenüber all dem, was man hört, was auf der Welt passiert“, schlägt Christa Arndt, die ihre Arbeitstätigkeit in der Verwaltung des Balinger Krankenhauses begann und anschließend für die Volks- und Raiffeisenbanken in Dürrwangen, Zillhausen und Streichen tätig war, in die gleiche Kerbe.

„Der ÖPNV von und nach Streichen klappt vor allem am Wochenende nicht gut und die im Prinzip immer noch ausreichende direkte Verbindung von Streichen nach Balingen durch den Wald, die für mich als Kommunalpolitiker immer eines der Hauptanliegen war, sollte besser gepflegt waren,“ meint der Jubel-Bräutigam.

„Daheim war Dieter nur selten“

„Aber ansonsten hat sich Balingen kolossal entwickelt und das wahrlich nicht zum Schlechten, die Stadtverwaltung ist diesbezüglich auf dem richtigen Weg“, findet Dieter Arndt, der sich viel ehrenamtlich engagierte, sei es auf Landes- und Bundesebene bei der Polizei, in der Justiz, als Gewerkschafter, in der Gemeindeleitung der Kirche oder bei der Ortsgruppe Streichen der DLRG, wo er als Mitleiter fungierte. „Daheim war Dieter nur selten, dazu kam sein Schichtdienst, das war nicht immer so einfach“, so Christa Arndt.

Vor zwei Jahren ging es nach Madeira

Reisen war und ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, sei es zu zweit, mit Freunden zum Wandern oder bei den vom ehemaligen Streichener Ortsvorsteher Heinz Jenter organisierten Ausfahrten. Vor zwei Jahren ging es bei der letzten Flugreise nach Madeira, letztes Jahr zum Genfer See. Der eigentliche Festtag wurde zum Teil auf der Rückreise vom Kurzurlaub im Allgäu verbracht. Genügend Gelegenheiten für Christa Arndt, sich dem Fotografieren zu widmen, wohingegen andere gemeinsame Hobbys, wie Langlaufen nicht mehr möglich sind.