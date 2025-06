Seit 60 Jahren Sportschütze: Den Erfolg im Fadenkreuz

Mehr als 60 Jahre war Frank Metzger aktiver Schütze im Schützenverein Haslach und auch in verschiedenen Vereinsämtern ehrenamtlich engagiert. Jetzt ist mit der aktiven Laufbahn Schluss: Gesundheitliche Gründe zwangen ihn, mit seinem Hobby kürzerzutreten. Sein Kleinkalibergewehr hat er inzwischen verkauft und den Waffenschein beim Landratsamt abgegeben. Zurück bleiben zahlreiche Trophäen und Erinnerungen.

Dem Schützenverein wird Metzger als Mitglied erhalten bleiben. In all den Jahrzehnten war er abseits des reinen Schießsports auch stets mit irgendeiner Aufgabe im Schützenverein betraut. Die ging er stets mit viel Leidenschaft und vollem Engagement an: Vorsitzender, Betreuer der Schießstandanlagen im Schützenhaus und Frauen-Trainer für die Sparte Luftgewehr war er.

Lesen Sie auch

Für sein vielseitiges Engagement wurde er zum Ehrenmitglied ernannt

Ob seines vielseitigen Engagements für den Verein und seiner sportlichen Erfolge wurde Metzger bereits vor Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.Auch beim Bau der Schießanlagen am Bächlewald gehörte er zu den aktiven Mitgliedern an vorderster Stelle. Heute gehört die Haslacher Schießanlage zu den modernsten Anlagen im großen Umkreis und wird nicht nur zu Rundenwettkämpfen genutzt, sondern jede Woche auch von verschiedenen auswärtigen Vereinen zu regelmäßigen Trainingsstunden. Metzger erinnert sich aber auch noch gerne an die Anfangszeiten seiner Mitgliedschaft im Schützenverein, zunächst im provisorischen Schützenhaus im Steinbruch am Strickerweg und danach in der ehemaligen Jugendherberge in der Mühlenbacher Straße.Sportlich hat Frank Metzger fast alles erreicht. Mit 19 Jahren begann seine Erfolgsbilanz, da holte er seinen ersten Vereinsmeistertitel im Luftgewehrschießen. Acht Mal gewann er das Königsschießen des Schützenkreises Kinzigtal, sechs Mal wurde Metzger Landesmeister in der Klasse Percussion freihändig. In der Landesliga siegte er mit Kleinkaliber über 50 Meter. Und acht Mal nahm er an Deutschen Meisterschaften in den Disziplinen Vorderlader und Luftgewehr teil. Mehr als 80 Siegerpokale schmücken seinen Hobbyraum, hinzu kommt eine riesige Zahl an Medaillen.