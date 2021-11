1 Christa und Manfred Herzner sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Heinig

Sich Freiheiten lassen – so lautet offenbar das Rezept für eine lange und glückliche Ehe. Bei Christa und Manfred Herzner trifft das zu, die beiden feiern an diesem Freitag ihre goldene Hochzeit – und das sogar ohne die Jubelbraut.















VS-Villingen - Da Christa Herzner mit einer Freundin eine Urlaubsreise geplant und wegen Corona verlegen musste, bemerkte sie zu spät, dass der erste Reisetag genau auf ihren Hochzeitstag, auch noch den goldenen, fallen würde. Für ihren zurückbleibenden Ehemann ist das kein Problem. Er ist selbst gar nicht reiselustig und lässt – immer einmal im Jahr - seine Angetraute in ferne Länder ziehen. Schließlich, so sagt er lächelnd, lassen sich fünf Jahrzehnte glücklicher Ehe nicht nur an einem Tag festmachen.

In Diskothek kennengelernt

Das Paar lernte sich Anfang 1971 in einer Düsseldorfer Diskothek kennen. Schon ein halbes Jahr später wurde Verlobung und im November Hochzeit gefeiert. Um seine vier Jahre ältere, in Meppen geborene Freundin vor den Traualtar führen zu dürfen, dafür brauchte der damals 20-Jährige und somit noch nicht volljährige Krefelder noch die Erlaubnis der Eltern.

Christa Herzner war schon als Gymnastiklehrerin im Schuldienst. Ihr Manfred war in Köln Zeitsoldat bei der Luftwaffe, studierte später bis zum staatlich geprüften Betriebswirt und war als Vollziehungsbeamter viel unterwegs. 1976 wurde Christa Herzners Asthmaerkrankung so schlimm, dass ihr vom Arzt ein Umzug in den Schwarzwald oder an die See empfohlen wurde. Die Wahl fiel auf Villingen-Schwenningen, wo sie – auf Anhieb ohne gesundheitliche Einschränkungen – bis zum Eintritt in den Ruhestand an den St. Ursula-Schulen unterrichtete.

Beide engagieren sich seit vielen Jahren im Turnverein Villingen

Kaum war sie hier, wurde der Turnverein Villingen auf sie aufmerksam und warb sie als Übungsleiterin an. Viele Jahre lang betreute sie Kinder und Jugendliche, und gerne erinnert sie sich auch an die Auftritte ihrer Tanzriege beim Turnerball in der Alten Tonhalle. Ihr Mann, auch in der Familie für alles Geschäftliche zuständig, übernahm 1978 die Abteilungsleitung der Kunstturnriege und saß - mit kurzer Unterbrechung - seit 1997 im Vorstand. 2009 wurde er zum Vorsitzenden gewählt, ein Ehrenamt, das er mit dem Vorruhestand seit 2014 mit aller Kraft ausfüllt. Dafür absolvierte er sogar eine dreijährige nebenberufliche Ausbildung zum Vereinsmanager an der Führungsakademie in Berlin des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Immer die gleiche Meinung zu haben, ist doch langweilig

Bei aller Gegensätzlichkeit, die die beiden aufweisen – sie malt, singt in zwei Chören und nimmt Gitarrenstunden, er ist eher der Analytiker, den Bürokratie nicht schreckt – finden sie auch Gemeinsamkeiten. Fahrradurlaube und die Liebe zu ihren beiden Kindern, den vier Enkeln und Labradorhündin "Jenny" gehören dazu. Und es eint sie die Ansicht: "Immer der gleichen Meinung zu sein ist doch langweilig."