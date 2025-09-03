Seit 45 Jahren im Kanderner Betrieb: Er hat stets ein offenes Ohr und Ratschläge parat

Seit 45 Jahren ist Klaus Häßler bei der Firma Fliesen Zimmermann in Kandern beschäftigt.
Klaus Häßler begann seine Ausbildung am 1. August 1980 bei Fliesen Zimmermann, damals noch mit Sitz in Liel. Der von Heinz Zimmermann im Jahr zuvor gegründete Betrieb zog im Jahr 1985 nach Kandern ins Käppele, wo sich bis heute der Hauptsitz befindet. Neben dem Standort in Kandern betreibt die Firma Fliesen Zimmermann eine Zweigniederlassung im schweizerischen Münchenstein, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmens.