Seit 45 Jahren im Kanderner Betrieb: Er hat stets ein offenes Ohr und Ratschläge parat

Klaus Häßler begann seine Ausbildung am 1. August 1980 bei Fliesen Zimmermann, damals noch mit Sitz in Liel. Der von Heinz Zimmermann im Jahr zuvor gegründete Betrieb zog im Jahr 1985 nach Kandern ins Käppele, wo sich bis heute der Hauptsitz befindet. Neben dem Standort in Kandern betreibt die Firma Fliesen Zimmermann eine Zweigniederlassung im schweizerischen Münchenstein, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmens.

In den Kanderner Geschäftsräumen war es dem Geschäftsführer Markus Zimmermann eine große Freude, Klaus Häßler zum 45-Jahre-Dienstjubiläum zu gratulieren. „Dass Klaus Häßler diesen Weg schon so lange mit uns geht, macht ihn und das Unternehmen sehr stolz“, sagte Zimmermann in seiner Rede. Sowohl die teilweise seit Jahrzehnten dem Betrieb zugehörigen Kollegen als auch Berufsanfänger fänden bei Häßler immer ein offenes Ohr und seien dankbar für seine fachlichen Ratschläge. Neuen Mitarbeitern mache er den Start durch seine ruhige, offene und vor allem respektvolle Art sehr leicht. Vor allem bei Azubis und Berufsanfängern sei er als verlässlicher „Mentor“ äußerst beliebt.

Durch sein selbstständiges Arbeiten bei den Kunden halte der erfahrene Fliesenleger der Geschäftsführung den Rücken frei, lobte Zimmermann und überreichte neben der Urkunde der IHK auch ein Präsent.

Spaß an der Arbeit

Häßler hat nach wie vor großen Spaß an seiner Tätigkeit, und vor allem der Umgang und das Weitergeben des Wissens an junge Leute bereiten ihm sehr viel Freude, heißt es. Es sei deshalb nicht verwunderlich, dass er sich in seiner Freizeit im Fußballverein des FC Wittlingen als Betreuer engagiert, oft der Fahrer zu den Spielen und Turnieren ist, mitfiebert und für den jeden Spaß zu haben ist.

Markus Zimmermann sowie die ganze Belegschaft gratulierten. Die nächsten Jubilare mit jahrzehntelanger Zugehörigkeit stehen bereits in den „Startlöchern“, teilt das Unternehmen mit.