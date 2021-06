1 Conny Conrad­ freut sich über seine internationalen Auszeichnungen und Erfolge – aber zuhause bleibt der große Erfolg bislang noch aus. Foto: Lück

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

"Der Prophet gilt nichts im eigenen Land." Hört sich an wie eine Binsenweisheit. Doch für Conny Conrad ist das oft eine bittere Wahrheit, wie er sagt. In der ganzen Welt laufen drei seiner Songs rauf und runter im Radio – nur in Deutschland nicht.

Horb/Eutingen - Mit seiner neuen "Ovation"-Gitarre steht Conny Conrad vor der Wand mit seinen Musikpreisen. In diesem Jahr dürfte er noch die 100 knacken. Derzeit ist er bei 97 Awards, 67 internationalen Preisen. Conrad: "Am 3. Juni musste ich um 5.30 Uhr fit sein. Video-Konferenz mit Los Angeles. Ich bin nominiert beim New Media Film Festival-Award. Den hat letztes Jahr Paul McCartney gewonnen. Ich habe mir extra eine hochwertige Web-Cam gekauft."

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen