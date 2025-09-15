Seit 25 Jahren: So lernen Senioren in Lahr gemeinsam das Internet kennen

Der PC-Club in der Stadtmühle hat Geburtstag gefeiert. Senioren bekommen dort Hilfe bei digitalen Fragen. Die Teilnehmer blickten nun zurück auf Herausforderungen und Erfolge.
Die Stimmung ist andächtig, die Anwesenden im Kellerraum der Stadtmühle halten Sektgläser in den Händen – es gibt etwas zu feiern. Seit genau 25 Jahren treffen sich Senioren an diesem Ort, um fitter im Umgang mit dem Handy, PC oder Laptop zu werden. Was im Jahr 2000 als zusätzliches Angebot zu einem PC-Kurs bei der Stadt begann, entwickelte sich schnell zu einer echten Institution, erzählt Irmgard Junker unserer Redaktion. Sie ist das einzige Gründungsmitglied, das auch heute immer noch dabei ist.