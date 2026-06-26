Seit 20 Jahren dabei: Wie Hitze und Gewitter die Arbeit der Johanniter beim Southside prägten

Rund 550 ehrenamtliche Helfer der Johanniter wirkten erneut beim bekannten Festival mit. In ihrer Bilanz spricht die Organisation von 2250 Behandlungen in diesem Jahr.
Die Johanniter stellten vom 19. bis 21. Juni im 20. Jahr der Partnerschaft mit FKP Scorpio den Sanitätsdienst beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. Für den Regionalverband Oberschwaben/Bodensee unter der Leitung des Ortsverbandes Singen war der Einsatz erneut der größte geplante Einsatz in Baden-Württemberg: Rund 550 ehrenamtliche Helfer sorgten laut Mitteilung der Johanniter während der Festivaltage für die medizinische Versorgung der Festivalbesucher und des Personals.