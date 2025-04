Seit 15 Jahren in VS: Babyklappe im Franziskusheim – ein Ort der Hoffnung und Anonymität

Seit 15 Jahren in VS

1 Joachim Spitz, Stiftungsvorsitzender der ProKids-Stiftung, vor der Babyklappe im Franziskusheim in Schwenningen. Foto: Emelie-Doreen Baisch

Am Franziskusheim in Schwenningen gibt es eine Babyklappe, die Müttern in verzweifelten Notlagen eine letzte, Möglichkeit bietet, ihre Kinder in Sicherheit zu wissen, wenn sie selbst keinen Ausweg mehr sehen.









Seit 15 Jahren gibt es am Franziskusheim in Schwenningen die Babyklappe der ProKids-Stiftung, die als letzte Möglichkeit für Mütter dient, die ihre Kinder in einer schweren, verzweifelten Notlage nicht mehr behalten können. Ungefähr alle zwei Jahre wird ein Baby dort abgelegt, eine traurige Maßnahme, die bewusst als Weg in schwierigen Lebenssituationen vorgesehen ist – jedoch keinesfalls als einfacher Ausweg.