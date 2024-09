Seit 14 Tagen weder Internet noch Telefon: Darum haben einige Haslacher Probleme mit Vodafone

1 Nachdem am 5. September der Blitz eingeschlagen war, haben Vodafone-Kunden in der Lipp- und Kampfackerstraße kein Internet. Foto:

Nach einem Blitzeinschlag muss Arno Diek aus Haslach ohne Internet und Telefon auskommen. Der Betreiber Vodafone erweist sich bisher bei der Behebung des Schadens als nicht sonderlich hilfreich.









Der Knall am Freitag, 5. September, war im Haslacher Eichenbach unüberhörbar. Gegen 21.30 Uhr schlug in dieser Gegend der Blitz ein, bei mehreren Häusern im Bereich der Lippstraße und Kampfackerstraße fielen daraufhin Internet und Telefon aus. Einer der Betroffenen ist Arno Diek, der in der Lippstraße wohnt und sich seitdem bemüht, dass in seinem Zuhause wieder alles normal funktioniert – ohne Erfolg. Denn Vodafone als Betreiber seiner Telefonanlage ist dabei bisher nicht besonders hilfreich.