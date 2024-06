1 Seit 100 Tagen ist das Kappeler Rathaus der Amtssitz von Bürgermeister Philipp Klotz. Foto: Göpfert

Seit 100 Tagen ist Philipp Klotz nun Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen. Davon, der Gemeinde bereits seine Handschrift verliehen zu haben, will er noch nichts wissen. Er habe noch viel vor, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion.









Philipp Klotz begrüßt unsere Redaktion im Kappeler Bürgersaal. Dorthin hat er an diesem Tag sein Büro verlegt, denn das Obergeschoss des Rathauses wird renoviert. Dadurch will Klotz seinen aktuellen und zukünftigen Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bieten. Denn um Themen in der Gemeinde angehen zu können, hat für den 26-Jährigen eine leistungsfähige Verwaltung oberste Priorität.