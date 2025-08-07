Seit 10 Jahren: So hat sich die Fußballgolfanlage in Dundenheim zum Erfolg entwickelt

Die Fußballgolfanlage in Dundenheim feiert 2025 ihr zehnjähriges Bestehen. Mitinhaber Yannick Harter blickte auf die Anfangszeit zurück – und wagt einen Blick in die Zukunft.
Alles fing an einem Kneipenabend im Herbst 2014 an. Die zwei Freunde Yannick Harter und Manuel Armbruster, die sich in Karlsruhe beim Studieren kennengelernt haben, hatten die Idee, eine eigene Fußballgolfanlage zu bauen. „Wir kannten den Sport schon und waren sofort Feuer und Flamme. Für uns war klar: Sowas brauchen wir in der Region“, erinnert sich Harter im Gespräch mit unserer Redaktion zurück. Die Suche nach einem geeigneten Standort habe sich schwierig gestaltet, viele Gemeinden im Ortenaukreis sagten den beiden ab, da sie keine passende Fläche hatten. Neuried war die einzige Kommune, die sich positiv zurückmeldete: „Sie schlugen den brachliegenden Sportplatz in Dundenheim vor“, so Harter.