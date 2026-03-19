Seine letzten Schokohasen: Max Kreutter gibt seine Manufaktur in Riedböhringen auf

Ende einer Erfolgsgeschichte: Konditor Max Kreutter hört auf. Seine handgefertigten Pralinen und Osterhasen aus Riedböhringen gibt es nur noch ein letztes Jahr.

Die kleine aber feine Schokoladenmanufaktur von Chocolate Dreams in Blumberg-Riedböhringen bietet dieses Jahr zum letzten Mal ihre beliebten Osterhasen und weitere Osterformen aus belgischer Schokolade an. Aus Altersgründen wird der gelernte Konditor Max Kreutter seine exklusive Schokoladenküche im Laufe des Jahres schließen. Als er mit seinem Partner Winfried Kunert, der im Kreis Rottweil mit den Delikatessen von Chocolate Dreams vertreten ist, dieses Fachgeschäft eröffnete, war dies der Startschuss zu einer langen Erfolgsgeschichte. Besonders zu den Stoßzeiten Ostern und Muttertag bis zur Weihnachtszeit sind die einmaligen Kreationen eine beliebte Geschenkidee.

Die reichhaltige Auswahl an selbst hergestellten Pralinen erfreute viele Liebhaber. Foto: Hans Herrmann Besonders die selbst gemachten Pralinen, von denen über zwanzig Sorten mit oder ohne Alkohol zur Auswahl stehen, erfreuen sich großer Nachfrage. Die Spezialisten machten sich als Geheimtipp für außergewöhnliche Schokoladenformen überregional einen Namen. Besonders zu Ostern war die Nachfrage immer groß und die lustigen, von Hand hergestellten Hasen sind und waren immer ein Renner.

In seinem letzten Jahr wird Max Kreutter diese langohrigen Leckereien – nur auf Bestellung – ein letztes Mal herstellen. Aber auch flache Osterhasen oder Schmetterlinge zum Frühling erfreuen sich guter Nachfrage. Renommierte Händler wie die Bäckerei Knöpfle oder der Neukauf Markt Milkau in Blumberg wurden von ihm ebenfalls jahrelang beliefert. „Mit 69 Jahren ist es für mich der richtige Zeitpunkt aufzuhören und endgültig in Rente zu gehen. Steigende Kosten, wie die Schokoladenpreise, sind ein weiterer Faktor“, sieht Max Kreutter seinem endgültigen Ruhestand mit einem weinenden und lachenden Auge entgegen. Trotz seinem aufwendigen Nebengewerbe stand er bis zu seinem 64. Lebensjahr als erfahrener Konditor bei der Bäckerei Scherzinger in Bräunlingen in Verantwortung.

Kleine, süße Osterüberraschungen sind bei Chocolate Dreams zum letzten Mal zu haben. Foto: Hans Herrmann

Gerne hätte er einen interessierten Nachfolger gesehen. Mit seinen fantasievollen Kreationen wird ein ganz spezielles Angebot auf dem Markt fehlen. Auf Bestellung konnten bei ihm außergewöhnliche Wünsche erfüllt werden. Spezielle Formen wie Flaschen oder Schuhe aus feinster Schokolade waren gefragte Geschenkideen. Aber auch Torten mit passenden Motiven zu außergewöhnlichen Anlässen erfreuten sich seiner Aussage nach großer Beliebtheit. Drucke mit essbaren Portiers waren oft ein Renner. Besonders die Stadtverwaltung Blumberg war ein guter Kunde und bestellte Schokoladenkunstwerke, die bei vielen Anlässen und besonderen Besuchen sehr gut ankamen.

Als Stammgast beim Hüfinger Frühling oder dem Osterbasar in Achdorf, wo er sich am Sonntag, 20. März, zum letzten Mal präsentieren wird, erfüllt sein Sortiment süße Träume. „Es ist alles noch aufwendige Handarbeit und man muss viel Zeit investieren“, erklärt Max Kreutter im Gespräch. Er freut sich auf seinen Endspurt, will aber noch einige Genießer verwöhnen.

Schokoladenflaschen in unterschiedlichen Formen waren bei Chocolate Dreams sehr gefragt. Foto: Hans Herrmann

Chocolate Dreams erfreuen sich in vielen Variationen großer Nachfrage. Ob mit oder ohne Alkohol sind diese zumeist runden Spezialitäten, oft auch in selbst hergestellten Schokoladenschatullen, eine beliebte Geschenkidee. Hier will Max Kreutter einige selbst entworfene Rezepte nicht preisgeben. Sie sollen sein Geheimnis bleiben. Spezialitäten wie Macadamia, mit einer Nuss aus Hawaii oder mit exklusivem Sahnenougat, gehören zu seinen Raritäten. Besonders in den ruhigeren Sommermonaten kreierte er hier immer neue Ideen.