Seine letzten Schokohasen: Max Kreutter gibt seine Manufaktur in Riedböhringen auf

Ende einer Erfolgsgeschichte: Konditor Max Kreutter hört auf. Seine handgefertigten Pralinen und Osterhasen aus Riedböhringen gibt es nur noch ein letztes Jahr.
Die kleine aber feine Schokoladenmanufaktur von Chocolate Dreams in Blumberg-Riedböhringen bietet dieses Jahr zum letzten Mal ihre beliebten Osterhasen und weitere Osterformen aus belgischer Schokolade an. Aus Altersgründen wird der gelernte Konditor Max Kreutter seine exklusive Schokoladenküche im Laufe des Jahres schließen. Als er mit seinem Partner Winfried Kunert, der im Kreis Rottweil mit den Delikatessen von Chocolate Dreams vertreten ist, dieses Fachgeschäft eröffnete, war dies der Startschuss zu einer langen Erfolgsgeschichte. Besonders zu den Stoßzeiten Ostern und Muttertag bis zur Weihnachtszeit sind die einmaligen Kreationen eine beliebte Geschenkidee.