1 Ein Audi RS 6 wurde dem früheren Offenburger IG-Metall-Chef zum Verhängnis. Foto: Audi AG

Eine Vorliebe für teure Autos, eine fristlose Kündigung und ein Prozess – der Fall des geschassten Chefs der IG Metall Offenburg hat es in sich. Und er wirft eine interessante Frage auf: Wie viel verdient ein Gewerkschaftsfunktionär eigentlich?















Link kopiert

Ortenau - Weil er ein Fahrzeug für den privaten Gebrauch bestellt und dafür den Großkundenrabatt der IG Metall in Anspruch genommen hatte, kündigte die Gewerkschaft ihrem ersten Bevollmächtigten im Sommer fristlos. So fasst Frank Hahn, Anwalt des vormaligen Gewerkschaftsfunktionärs, den Fall im Gespräch mit unserer Zeitung zusammen. Das wollte sein Mandant nicht hinnehmen – und scheiterte nun mit einer Klage vor dem Offenburger Arbeitsgericht. So weit, so recht unspektakulär.