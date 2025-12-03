Sein Bienen-Café wurde dank Temu zu einer einladenden Oase

Für Thomas Brecht, einen 63-jährigen Elektriker, war das alte Bienenhaus an der Waldmühle Rußheim bei Karlsruhe mehr als nur ein Gebäude: es war ein Traum, der darauf wartete, Wirklichkeit zu werden. Als er die Immobilie 2024 als Pächter übernahm, erkannte er das Potenzial, das sich unter dem maroden Zustand verbarg.
Doch um seine Vision eines gemütlichen Cafés in die Realität umzusetzen, brauchte es mehr als nur ein bisschen handwerkliches Geschick – es erforderte auch Kreativität und den richtigen Riecher beim Einkaufen der passenden Dekoration.