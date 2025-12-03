Sein Bienen-Café wurde dank Temu zu einer einladenden Oase

Für Thomas Brecht, einen 63-jährigen Elektriker, war das alte Bienenhaus an der Waldmühle Rußheim bei Karlsruhe mehr als nur ein Gebäude: es war ein Traum, der darauf wartete, Wirklichkeit zu werden. Als er die Immobilie 2024 als Pächter übernahm, erkannte er das Potenzial, das sich unter dem maroden Zustand verbarg.

Doch um seine Vision eines gemütlichen Cafés in die Realität umzusetzen, brauchte es mehr als nur ein bisschen handwerkliches Geschick – es erforderte auch Kreativität und den richtigen Riecher beim Einkaufen der passenden Dekoration.

Das idyllische Grundstück umfasst eine stillgelegte alte Mühle, ein historisches Backhaus mit Steinofen und das, was zu Thomas' Herzensprojekt werden sollte: ein Kiosk-Café im restaurierten Bienenhaus. „Bis vor 15 Jahren war das ursprüngliche Bienenhaus eine Ruine, nur eine Mauer stand noch. Es hatte sich jahrzehntelang niemand darum gekümmert", sagt Thomas. Bis Thomas kam und mit Leidenschaft einen Ort erschuf, an dem Menschen sich gerne erholen.

„Ein richtiges Café war rechtlich schwierig umzusetzen, also kam ich auf die Idee, daraus ein Kiosk-Café zu machen", sagt Thomas. Er installierte eine kleine Küche, um hausgemachte Gerichte für die Gäste zuzubereiten.

Doch eine wichtige Sache fehlte noch: die richtige Dekoration und Atmosphäre, ganz nach Thomas’ Vorstellung. Die begrenzten lokalen Möglichkeiten stellten ihn nicht zufrieden, also suchte er auf Temu.

Thomas wünschte sich bunte Tischdecken und fröhliche Dekoration mit Bienen, die zur Geschichte des Gebäudes passten. „Ich war überrascht, bei Temu eine große Auswahl an Dekoartikeln mit Bienen zu finden. Je mehr ich gesucht habe, desto größer war die vorgeschlagene Auswahl ", sagt er. Thomas bestellte Bienen-Dekoration, die an Wänden und Türen befestigt werden konnte, Aufkleber, T-Shirts, Schürzen und einen kleinen runden Teppich mit Bienen. „Alles kam in guter Qualität an und entsprach genau der Beschreibung im Internet", sagt er.

Thomas ist mit seiner Beobachtung nicht allein. Laut einer aktuellen IPSOS-Umfrage (Seite 15) sind drei von vier deutschen Temu-Käufern der Meinung, dass die Plattform ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Seit 2023 ist Temu in Europa aktiv und bindet aktiv europäische Verkäufer ein, um das Angebot an Produkten zu erweitern und lokale Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen.

Für sein Bienen-Café bestellte Thomas noch Geschirr, Kuchenteller, große Teller und Schüsseln in lebendigen Farben und Mustern – alles von Temu. Die bunten Tischdecken wurden zum sofortigen Hit. „ Ich hatte etwas gesucht, das die Leute sofort ins Café zieht, etwas, das eine fröhliche, entspannte Atmosphäre vermittelt", sagt Thomas. Sein Plan ging auf – die Gäste strömten ins Café. Die meisten Besucher kommen aus der Region und machen auf ihren Fahrradtouren hier Station. Einige von ihnen sind zu Stammgästen geworden, die ganze Nachmittage im Café verbringen.

Für Thomas, der einst davon träumte, Tontechniker auf Tour mit Bands zu sein, ist das Bienenhaus-Café zu seinem Herzensprojekt geworden. „Ich bin ein leidenschaftlicher Mühlenfan, ein Naturliebhaber, und ich bin sehr offen und kommunikativ. Ich bewirte gerne Menschen, diskutiere und philosophiere mit ihnen, und das Café ist der perfekte Ort dafür."

Was fällt den Besuchern zuerst auf, wenn sie ankommen? „Neben der wunderbaren Natur sind es vor allem die auffälligen Tischdecken", sagt Thomas. „Alles hat seine Wirkung, seine Energie. Dunkle Farben wären für mich keine Option gewesen – sie schaffen Distanz und keine Nähe."

Auf dem Grundstück finden auch Veranstaltungen statt, darunter die traditionelle „Solaris"-Rocknacht, Kunsthandwerkermärkte und ein Adventsmarkt. „Die Waldmühle ist der perfekte Ort für Veranstaltungen, es kommen immer mehr Anfragen", sagt Thomas zufrieden.

Für Thomas Brecht war es immer das Ziel, einen einladenden Ort zu schaffen, an dem Menschen zusammenkommen – und die Auswahl an erschwinglicher Dekoration bei Temu half ihm, die ideale Atmosphäre dafür zu schaffen.