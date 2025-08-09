Seilspringerin aus Auggen: Zurück von der WM mit riesigem Motivationsschub

Lilli Mihatsch, das junge Rope-Skipping-Talent aus Auggen, hat an der Weltmeisterschaft in Japan teilgenommen. Wie war es dort?

„Großartig“ sei es in Japan gewesen, schildert Lilli Mihatsch in einem Nachbericht. „Schon das Fliegen war toll, es war der erste Flug meines Lebens“, erzählt sie. „Wir waren in Kawasaki, in der Nähe von Tokio. Dort gibt es hübsche Gässchen, die mit vielen bunten Lampions dekoriert waren.“ Die Menschen seien viel freundlicher als in Deutschland, meint die 15-Jährige. Und: „Das Essen ist total interessant.“

Leider sei es aber sehr heiß gewesen, also nicht gerade optimal für sportliche Höchstleistungen. Die Wettkämpfe seien aufregend gewesen. „ Das war natürlich der größte Wettkampf, an dem ich je teilgenommen habe“, betont Mihatsch. Insgesamt haben 2600 Athleten an der WM teilgenommen. In ihren beiden Disziplinen waren jeweils mehr als 60 Athleten am Start. „In den drei Minuten Endurance hatte ich auf eine Top-Ten-Platzierung gehofft, es wurde dann aber ,nur’ Platz 15. Damit war ich immerhin die beste Europäerin“, freut sie sich. „Die vorderen Plätze gingen alle an Asiaten. Dort ist Rope Skipping viel verbreiteter und die Leistungen waren sehr beeindruckend.“

Täglich neue Weltrekorde

Täglich gab es neue Weltrekorde. Diese Leistungen zu sehen, habe ihr einen riesigen Motivationsschub für die nächste Saison gegeben, schildert Mihatsch. „In 30 Sekunden Speed bin ich auf Platz 24 gekommen. Damit war ich beste Deutsche und viertbeste Europäerin. Meine Leistung war in beiden Disziplinen gut, aber nicht 100 Prozent optimal“, zeigt sie sich selbstkritisch.

Lilli Mihatsch hat auch Tipps für ihr Training erhalten. Es gab eine Trainingshalle für die Athleten, in der man mit den Springern der anderen Nationen trainieren konnte. „Natürlich haben wir die Japaner, Koreaner und Chinesen nach ihrem Training gefragt. Verschiedene Trainingsmethoden, wie zum Beispiel mit Gewichten an den Seilgriffen zu trainieren, kannte ich auch schon. Ich glaube aber, viele dieser Athleten trainieren einfach noch mehr und intensiver, als ich es bisher getan habe. Das habe ich jetzt auch vor.“ Eine weitere Beobachtung: „Sie kamen auch besser mit der Hitze zurecht. Während mir der Schweiß den Rücken herunter lief, wirkten die asiatischen Athleten immer taufrisch.“

Und welche Wettkämpfe stehen nun als nächstes an? Die kommende Saison beginnt erst im Oktober. „Bis dahin arbeite ich mit meiner Trainerin Saskia Engelfried weiter an meiner Schnelligkeit und an einer neuen Freestyle, wieder zu einer Musik meiner Lieblings-K-Pop Band. Bei der WM wurden ganz neue akrobatische Tricks gezeigt, die ich jetzt trainieren und vielleicht in meine Freestyle einbauen möchte.“

Zusätzliche Disziplin

In der nächsten Saison wird Mihatsch keine Juniorin mehr sein, das heißt, sie muss sich dann bei den Erwachsenen qualifizieren. „Das bedeutet aber auch, ich werde eine zusätzliche Disziplin springen können. Triple Under ist eine Disziplin ohne Zeitlimit. Man springt so lange man kann Dreifachdurchschläge. Bei der WM hat der Koreaner Minjae Kim mit 742 Sprüngen einen neuen Weltrekord aufgestellt.“