Seilspringerin aus Auggen: Zurück von der WM mit riesigem Motivationsschub

Lilli Mihatsch, das junge Rope-Skipping-Talent aus Auggen, hat an der Weltmeisterschaft in Japan teilgenommen. Wie war es dort?
„Großartig“ sei es in Japan gewesen, schildert Lilli Mihatsch in einem Nachbericht. „Schon das Fliegen war toll, es war der erste Flug meines Lebens“, erzählt sie. „Wir waren in Kawasaki, in der Nähe von Tokio. Dort gibt es hübsche Gässchen, die mit vielen bunten Lampions dekoriert waren.“ Die Menschen seien viel freundlicher als in Deutschland, meint die 15-Jährige. Und: „Das Essen ist total interessant.“