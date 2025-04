Seilbahn wird modernisiert: Schauinslandbahn wird für die Zukunft fit gemacht

1 Die Schauinslandbahn hat im vergangenen Jahr 345 000 Fahrgäste befördert. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg

Die Schauinslandbahn auf den Freiburger Hausberg wird für die Zukunft fit gemacht. 2024 hat sie einen Verlust von 1,4 Millionen Euro eingefahren.









Die Schauinslandbahn in Freiburg hat im vergangenen Jahr 345 000 Fahrgäste befördert, ähnlich viele wie im Jahr davor. Zu Spitzenzeiten befördert die Bahn mehr als 3000 Menschen am Tag, so der Vorsitzende der Freiburger Verkehrs AG (VAG) Stephan Bartosch. Bartosch betont, dass die Bahn seit der letzten großen Sanierung vor 12 Jahren ihre Fahrgastzahlen kontinuierlich steigern konnte.