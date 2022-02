1 Der Verein NUZ fordert für die Holcim-Seilbahn weitere Gutachten und Nachprüfungen, etwa hinsichtlich der Statik. Foto: Visel

Der Verein Natur- und Umweltschutz Zollernalb (NUZ) kritisiert die befristete Genehmigung für die Holcim-Seilbahn durch das Regierungspräsidium Freiburg und fordert eine neue Statikprüfung für die ganze Anlage sowie eine vollständige Akteneinsicht.















Dotternhausen - In einem offenen Brief an die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer kritisiert der NUZ-Vorsitzende Norbert Majer das Genehmigungsverfahren für die Plettenberg-Seilbahn. Er spricht von "Klüngel" und moniert, dass Unterlagen wie Gutachten der Firma Rotec und des TÜV nur teils geschwärzt zur Verfügung gestellt wurden. Er fordert die vollständige Einsicht in die Akten.

Weiter wird das RP aufgefordert, die vorläufige Betriebsgenehmigung, die bis 31. Juli gilt, mit Antrag, Begründung und Rechtsmittelbelehrung dem Verein "innerhalb der nächsten sieben Tage" zukommen zu lassen. Mehr als 50 Menschen hätten Widersprüche und Bedenken zum Verfahren vorgebracht.

"Unabhängige Gutachten nötig"

Angesichts der vorliegenden Gutachten, insbesondere zum Lärmschutz, spricht sich die NUZ für "weitere unabhängige Gutachten" aus. "Es kann nicht sein, dass Holcim als Betreiber wieder ein Gutachten beibringt, das die Lärmbelastung knapp unter dem angeblich höchst zulässigen Wert ausweist und die Emissionen weit weg von den Lärmquellen misst."

Hingewiesen wird darauf, dass sich die Seilbahn öfter für zehn bis 15 Minuten ruckartig selbst abstelle, was sich wohl auf die technischen Einrichtungen auswirke. Der Materialverschleiß, so Majer, sei gewaltig – etwa bei den Laufgummis der Rollen. Moniert wird auch, dass die Seilbahn bis zu 16 Stunden am Tag laufe, was für die Anlieger "unzumutbare" Beeinträchtigungen mit sich bringe.

"Keine Verbesserungen"

Trotz der bisherigen Maßnahmen durch Holcim seien keine Verbesserungen zu erkennen. "Eine solche Anlage darf nicht abgenommen werden." So wird vor weiteren Betriebsgenehmigungen eine Nachprüfung der gesamten Seilbahnkonstruktion durch einen neutralen Statiker gefordert. Zu prüfen sei, ob die mit Kies gefüllten Masten noch die Standfestigkeit und Betriebssicherheit der Anlage gewährleisten könnten. Lärm und Hochfrequenzschwingungen gingen nicht nur von den Stützen 6, 7 und 8 aus, auch die Stützen 5 und 4 wirkten auf das angrenzende allgemeine Wohngebiet ein.

Zudem müsse der tägliche Betrieb auf maximal neun Stunden ohne Wochenend-Ausnahmegenehmigungen, so wie im Planfeststellungsverfahren zugesagt, beschränkt werden.

Der NUZ geht es aber nicht nur um die Seilbahn, sondern auch um die Emissionen des Zementwerks. So hat der NUZ-Vorsitzende Siegfried Rall gegen den Einsatz von Altglas geklagt. Die dritte Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht soll am Mittwoch, 23. März, ab 9 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen stattfinden.