Seifert Import-Export schließt: Von Balingen in Deutschlands Bau- und Gartenmärkte

Nach 25 Jahren schließt Ingrid Seifert ihr Balinger Importgeschäft für Garten- und Metallwaren und öffnet am 29. November letztmalig ihr Lager für einen Räumungsverkauf.
Die Kleinabnehmer waren nicht ihre größten Kunden, doch bei den jährlichen Lagerverkäufen ging es in ihrem Geschäft in der Heselwanger Straße in Balingen hoch her. Zum Jahresende schließt Ingrid Seifer nach 25 Jahren ihr Importgeschäft für Metallwaren und Gartenbedarf. Am Samstag 29. November, wird sie ihr Lager ein letztes Mal von 9 bis 16 Uhr öffnen. Das Ende kommt altershalber – Seifert ist 74 Jahre alt. Beim letzten Lagerverkauf werden Restbestände angeboten, darunter auch viele weihnachtliche Dekorationsartikel.